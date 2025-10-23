El mal tiempo se extenderá más de lo previsto en un sector de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarillo para el sábado en el norte de Entre Ríos y mantiene vigente el alerta naranja para este viernes en varios departamentos. Se esperan tormentas fuertes, granizo, abundante caída de agua y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el mal tiempo se extenderá durante el fin de semana en Entre Ríos. Según el informe oficial, se prevé un evento significativo de lluvias y tormentas.
Para este jueves, el organismo había indicado una mínima cercana a los 18 °C y una máxima de 32 °C, con viento del norte y leve probabilidad de lluvias. Sin embargo, desde el viernes se intensificaron las condiciones de inestabilidad, con pronósticos de tormentas fuertes o severas, caída de granizo y ráfagas intensas.
Viernes con alerta naranja para siete departamentos
El SMN emitió alerta naranja por tormentas para los departamentos Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Paraná, Diamante, Villaguay y La Paz.
En esas zonas, se anticipó la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 100 km/h.
El organismo estimó valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, aunque aclaró que podrían ser superados puntualmente, lo que aumenta el riesgo de anegamientos urbanos, cortes de energía y caída de ramas o árboles.
Alerta amarilla para el resto de la provincia
En paralelo, se mantuvo la alerta amarilla para los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
Para esas localidades, el pronóstico prevé lluvias acumuladas entre 40 y 70 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
El SMN subrayó que la combinación de agua abundante, viento fuerte y altas temperaturas genera un escenario de riesgo para la circulación, las actividades al aire libre y la infraestructura urbana.
El sábado, se extiende la alerta amarilla en el norte
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional informó la extensión de la alerta amarilla en el norte de Entre Ríos, abarcando los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
El área será afectada por tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
El acumulado de lluvias podría ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
Recomendaciones y panorama general
Desde el SMN recomendaron evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar elementos sueltos, no circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Según el pronóstico extendido, las condiciones tenderán a mejorar hacia el domingo, aunque persistiría cierta inestabilidad y un descenso de la temperatura, marcando el final de una semana caracterizada por el calor y la humedad.