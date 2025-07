Allanaron la casa de la mujer denunciada por estafa con un viaje a Mendoza

Fue en Colonia Ensayo, en la residencia donde declaró su domicilio la imputada. Secuestraron dinero y celulares

La Policía realizó un allanamiento en la casa de Carina Spahn, la mujer acusada de estafar a vecinos de Paraná y otras localidades con la venta de un viaje a Mendoza que no se concretó. El operativo se desarrolló esta tarde-noche en Colonia Ensayo, a pocos kilómetros de la capital.

En el procedimiento se secuestró dinero en efectivo, celulares y otro material de interés para el caso, de acuerdo a lo informado oficialmente. Spahn quedó supeditada a la causa y en los próximos días será citada a sede judicial para continuar con los trámites de rigor.

El fiscal a cargo del caso es Laureano Dato.

Qué dijo Spahn cuando fue consultada por las denuncias

“No estafé a nadie. A partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”, indicó en las últimas horas Spahn. En contacto con UNO Entre Ríos, la mujer aseguró haber sufrido problemas de salud y que devolverá el dinero. Algo similar argumentó en el grupo de Whatsapp que tiene con los damnificados.

La causa tomó estado público durante el fin de semana, cuando varias personas denunciaron haber contratado paquetes turísticos con destino a Mendoza que incluían transporte, alojamiento y excursiones, pero el colectivo nunca apareció y el viaje no se concretó. Las denuncias fueron radicadas en distintas comisarías del Departamento Diamante y en la ciudad de Paraná, y derivaron en la intervención de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

Spahn, quien respondió que se encuentra con problemas de salud: “Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por problemas personales de salud no he podido cumplir con el servicio. No estafé a nadie. Y a partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”.

También se refirió a una acusación antigua que resurgió en redes, por una presunta extorsión a un familiar: “Respecto de lo que circula de una amenaza y extorsión a mi tío en 2002. Ese caso está cerrado y aclarado. Salí libre de culpa y cargo y la Policía debió indemnizarme por mal procedimiento”.

