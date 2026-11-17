Avanza la intervención sobre esta arteria del área central. Los trabajos que comenzarán este martes en el tramo comprendido entre las calles Belgrano e Illia, en sentido este-oeste, implicarán una interrupción del tránsito en esa cuadra.

En el marco de la segunda etapa del Plan Calle a Calle, este martes continuarán los trabajos correspondientes a la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo, entre Belgrano e Illia, en sentido oeste-este.

Las tareas se concentrarán en el carril derecho e incluirán la demolición de las losas, tareas de excavación, saneamiento y hormigonado de nuevas losas. La intervención tiene como objetivo la recomposición de sectores que presentan deterioro y la mejora de las condiciones de circulación.

Para llevar adelante los trabajos será necesario interrumpir totalmente el tránsito vehicular en ese tramo. Se permitirá únicamente el ingreso y egreso de los vehículos de los residentes de la cuadra afectada.

El corte se extenderá hasta el viernes inclusive, sujeto a las condiciones climáticas y al desarrollo de las tareas. Una vez finalizada la intervención, se procederá a liberar la circulación.