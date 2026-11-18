Una mujer de 46 años falleció en el Hospital Masvernat luego de protagonizar un siniestro vial en calle Mario Gatto al 700, en Concordia. Circulaba en una motocicleta cuando impactó contra un semirremolque estacionado sobre la banquina.

Una motociclista de 46 años murió tras chocar contra un semirremolque estacionado en calle Mario Gatto al 700, en la ciudad de Concordia. La mujer conducía una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía se investigan, impactó contra el vehículo de carga. Fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se confirmó su fallecimiento durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre.

El siniestro vial motivó la intervención del personal de Comisaría Sexta, que acudió al lugar para realizar las primeras actuaciones y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

De acuerdo con la información policial, la motocicleta circulaba por calle Mario Gatto en sentido este-oeste cuando se produjo el impacto contra el semirremolque, que se encontraba estacionado sobre la banquina.

La motociclista fue trasladada al Hospital Masvernat

Como consecuencia del choque, la conductora sufrió lesiones que motivaron su traslado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

En el establecimiento sanitario recibió atención médica, aunque posteriormente se informó su fallecimiento.

La confirmación de la muerte se produjo durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, según comunicaron desde el hospital a las autoridades policiales.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones que había sufrido ni sobre el tiempo transcurrido entre el accidente y el fallecimiento.

La Justicia ordenó una autopsia

Tras conocerse el fallecimiento, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes. Entre las actuaciones ordenadas se encontraba el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El examen permitirá establecer las causas médicas del fallecimiento y aportar información a la investigación.

Mientras tanto, el personal policial continuó con las diligencias destinadas a reconstruir cómo ocurrió el choque.

Las circunstancias que provocaron que la motocicleta impactara contra el semirremolque estacionado todavía no fueron determinadas. La investigación permanece abierta para esclarecer la mecánica del siniestro vial.