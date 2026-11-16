El hombre de 31 años señalado como autor del ataque fue detenido cuando escapaba en inmediaciones de la Ruta 18. La víctima, de 46 años, sufrió cuatro heridas de arma blanca y fue trasladada al Hospital San Martín.

Un hombre de 31 años fue detenido por el intento de homicidio ocurrido durante la madrugada de este lunes en Viale, donde un hombre de 46 años recibió cuatro puñaladas en una vivienda de calle Francisco Ramírez. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná y debió ser sometida a una intervención quirúrgica para determinar si las lesiones afectaron órganos vitales.

El jefe de la Departamental Paraná de Policía, Hernán Góngora, brindó detalles del caso en declaraciones al programa Viendo Qué Passa, de Canal 9 Stream. Según explicó, el episodio ocurrió cerca de las 3, cuando un llamado alertó sobre una pelea en el interior de una vivienda.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron un importante desorden, pero no había personas en el lugar. Minutos después confirmaron que el hombre herido, de apellido Romero, había sido trasladado al Hospital Castilla Mira de Viale.

“Tenía cuatro lesiones de arma blanca a simple vista, tres de ellas en la zona torácica y del abdomen”, precisó Góngora. Debido a la gravedad del cuadro, el paciente fue derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde le practicaron una cirugía exploratoria para establecer si las puñaladas habían comprometido algún órgano vital.

Detuvieron al sospechoso cuando escapaba

En relación con el presunto agresor, Góngora indicó que se trata de un hombre de 31 años que estaba en situación de calle y a quien Romero le había permitido ingresar a su casa para convivir.

Después del ataque, el sospechoso escapó del domicilio. La Policía desplegó un operativo cerrojo y logró localizarlo en inmediaciones de la Ruta 18, cuando intentaba huir.

“El personal policial logra divisarlo cuando estaba huyendo y procede a la detención de esta persona, quien se encontraba en un estado aparente de haber consumido alcohol y otras sustancias”, relató el jefe policial.

Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron una cuchilla con una hoja de aproximadamente 37 centímetros, que habría sido utilizada en la agresión.

El caso se investiga como tentativa de homicidio. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.