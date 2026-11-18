La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) continúa con las obras de infraestructura y regularización de conexiones en Paraná, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos. Desde marzo, estas intervenciones alcanzan a 90 usuarios de barrio La Milagrosa y a otros 30 de barrio Universitario.

En La Milagrosa, los trabajos comprenden la ejecución de 146 metros de línea aérea secundaria, con extensión y cruce de calle. La obra permite resolver una limitación concreta: la falta de instalaciones de distribución que impedía a los vecinos gestionar el alta del servicio eléctrico.

De esta manera, se facilita el reemplazo de conexiones clandestinas y se reducen los riesgos asociados a instalaciones precarias, lo que aporta mayor seguridad a las familias y mejora el funcionamiento de la red eléctrica barrial.

Estas intervenciones forman parte de una tarea sostenida que también se desarrolla en Puerto Sánchez y barrio San José, donde se combinan obras de infraestructura y presencia territorial.

En barrio San José, se ejecuta una obra destinada a abastecer a alrededor de 160 viviendas, en las que residen unas 180 familias. El proyecto contempla la instalación de una subestación aérea y el tendido de nuevas líneas eléctricas para mejorar la calidad del suministro, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

En el conjunto de la ciudad, el Plan de Ordenamiento y Regularización de Conexiones registra cerca de 2.500 usuarios regularizados.

Con la continuidad de estas intervenciones, Enersa busca garantizar un acceso más seguro y formal a la energía, un servicio esencial para la vida cotidiana de las familias y el desarrollo de las actividades del hogar.