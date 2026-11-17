La paritaria estatal de Entre Ríos prevista para este martes 17 de noviembre fue suspendida y las negociaciones salariales se retomarán el jueves 19, a las 14, en la sede de la Secretaría provincial de Trabajo.

La modificación del cronograma fue confirmada por fuentes gremiales y del Ejecutivo, en medio de las diferencias por la propuesta de aumento salarial presentada a los trabajadores de la administración pública.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la postergación respondió a la necesidad de analizar los planteos formulados por los representantes sindicales durante las negociaciones.

“El motivo se basa en la necesidad de contar con un plazo adicional para evaluar cuestiones planteadas en el marco de la negociación colectiva”, indicaron fuentes oficiales.

La suspensión se produjo después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresaran su disconformidad con el ofrecimiento salarial y solicitaran una mejora que permitiera recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Durante la reunión anterior, el Ejecutivo provincial había presentado una propuesta de incremento salarial del 4% para los trabajadores del escalafón general, calculado sobre los haberes correspondientes a octubre de 2026.

El ofrecimiento también contemplaba aplicar el mismo porcentaje al salario mínimo de los escalafones general y de enfermería, además de las asignaciones familiares y sus respectivos tramos.

Sin embargo, los sindicatos consideraron insuficiente la propuesta y reclamaron una recomposición de los ingresos que contemplara la pérdida de poder adquisitivo.

Además de la cuestión salarial, ambas organizaciones insistieron en la necesidad de obtener respuestas sobre distintas problemáticas laborales que habían sido planteadas desde el inicio de las conversaciones.

Tras la suspensión del encuentro previsto para este martes, la nueva reunión paritaria quedó fijada para el jueves 19 de noviembre, a las 14, en la Secretaría provincial de Trabajo.

La convocatoria permitirá retomar las conversaciones entre los representantes del Gobierno entrerriano y los sindicatos ATE y UPCN.

El principal punto pendiente será la respuesta del Ejecutivo al pedido de mejora de la oferta salarial del 4%, aunque también continuarán en discusión los reclamos vinculados con las condiciones laborales.

De esta manera, las partes volverán a reunirse después del plazo adicional solicitado por el Gobierno para evaluar las cuestiones planteadas durante la negociación colectiva.