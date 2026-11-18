El Servicio Meteorológico Nacional anticipa máximas de hasta 31 grados en Paraná durante los próximos días. Predominarán las condiciones estables, con escasas probabilidades de precipitaciones.

Luego de la línea de tormentas que cruzó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con ráfagas de más de 90 km/h, inundó calles y derribó árboles, las tormentas más fuertes se concentrarán en el Noreste argentino, con el aire frío entrando por el sur. En el AMBA la situación mejora, aunque queda una baja chance de chaparrones débiles y aislados por la tarde, con una máxima de 27 °C.

El miércoles mejora en Buenos Aires, con 18 a 28 °C, pero con la llegada del pampero, las ráfagas serán de hasta 60 km/h en la provincia y de más de 50 km/h en el AMBA entre la tarde y la noche.

El norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones pueden juntar más de 60 mm en 24 horas. En Entre Ríos no se esperan lluvias.

Viernes y fin de semana: algo más frsco por zonas

El viernes llega el contraste. Tucumán amanece unos 6 °C por debajo de lo habitual, Córdoba, Rosario y Posadas unos 3 °C y Buenos Aires apenas 1 °C. En la Patagonia se invierte el reparto: Neuquén queda 3 °C abajo y Comodoro Rivadavia 3 °C arriba. Habrá tormentas fuertes en Córdoba y Tucumán, hasta 25 mm en el sur, el centro y el este bonaerense, y focos localmente severos en el NEA, con picos de 80 mm.

El sábado, las condiciones mejoran en el este del país: sin lluvias, las temperaturas varían entre 17 y 26 °C el sábado y 16 a 25 °C el domingo, con vientos moderados, aunque para el domingo se esperan algunas lluvias.

En el centro y oeste, se esperan precipitaciones, al igual que en sectores del NOA. Según Meteored, se estiman hasta 200 mm en Posadas, 60 en Córdoba y 30 en Buenos Aires hasta el domingo, incluyendo los valores acumulados hoy.

Temperaturas en ascenso en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas en ascenso en Paraná, donde las máximas oscilarán entre los 28 y los 31 grados hasta el próximo martes. Según la información oficial correspondiente a este miércoles 18 de noviembre, se esperan jornadas con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

Para este miércoles, el organismo prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde se espera una disminución de la nubosidad. Hacia la noche volverán a predominar las nubes.

La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0 y el 10% durante buena parte de la jornada, mientras que por la noche descenderá al 0%. Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Para el jueves 19 de noviembre se anuncia una jornada con mínima de 17 grados y máxima de 28 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la madrugada y presentará nubosidad variable durante el resto del día. No se prevén precipitaciones.

El viernes 20 se mantendrán las condiciones similares, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados. La probabilidad de lluvias será baja, de entre el 0 y el 10%, principalmente durante la tarde y la noche.

Durante el sábado 21, la temperatura alcanzará los 30 grados, mientras que la mínima será de 19 grados. Se espera cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%.

El domingo continuará el ambiente cálido

El domingo 22 se prevé una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas.

Para el lunes 23, feriado nacional, el organismo anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el martes 24 se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con una máxima de 31 grados y una mínima de 16 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se anuncian lluvias.

Cómo estará en las principales ciudades de Entre Ríos

En otras localidades entrerrianas también se esperan temperaturas cálidas durante este miércoles, aunque con algunas diferencias entre el centro, norte y sur provincial.

En Concordia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 10%. Por la tarde, los vientos del sudoeste podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para Gualeguaychú, se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte del día, sin lluvias previstas. Los vientos podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la tarde.

De acuerdo con los datos del SMN reproducidos por Base Informativa, las temperaturas también se mantendrán elevadas durante el jueves y viernes en estas ciudades. Para Concordia se estiman máximas de 28 y 27 grados, respectivamente, mientras que en Gualeguaychú alcanzarían los 26 y 23 grados.

En cuanto a Concepción del Uruguay, Colón, Federación, La Paz, Victoria, Villaguay y Gualeguay, no pude verificar valores específicos actualizados para este miércoles 18 de noviembre. Por ese motivo, no corresponde asignarles las temperaturas de otras localidades.