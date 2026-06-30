ANSES: cómo acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y comercios

El programa Beneficios Capital Humano ofrece rebajas desde el 10% en cadenas adheridas y permite sumar reintegros de bancos como Nación, Galicia y Supervielle. Los porcentajes, topes y medios de pago dependen de cada promoción.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden acceder a descuentos en supermercados y comercios adheridos mediante el programa Beneficios Capital Humano. La propuesta incluye rebajas desde el 10% en compras cotidianas y promociones especiales en productos de perfumería y limpieza.

Según la información oficial vigente, el programa está destinado a jubilados y pensionados, que deben pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben sus haberes. No requiere inscripción previa: el beneficio se aplica de acuerdo con las condiciones fijadas por cada comercio adherido.

La red de descuentos de ANSES abarca más de 7.000 comercios y las principales cadenas de supermercados del país, con más de 12.000 puntos de venta. Los porcentajes varían según el rubro, la empresa y el día de vigencia de cada promoción.

Descuentos en supermercados y artículos de limpieza

El programa ofrece descuentos desde el 10% en supermercados y, en algunos casos, rebajas del 20% para artículos de perfumería y limpieza. Las promociones pueden tener topes de reintegro, exclusiones de determinados productos o condiciones específicas de pago.

Por ese motivo, antes de realizar una compra conviene revisar el comercio adherido, el porcentaje vigente y la modalidad habilitada. Algunas cadenas aplican el descuento en línea de caja, mientras que otras acreditan el reintegro posteriormente en la cuenta del beneficiario.

La información oficial también indica que los beneficios pueden combinarse con promociones bancarias, siempre que cada entidad permita la acumulación y se cumplan los requisitos previstos para el pago.

Qué bancos ofrecen beneficios adicionales

Quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación pueden obtener un reintegro adicional del 5% al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO. El tope informado es de $5.000 por semana y $20.000 por mes, en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

En el caso del Banco Galicia, el programa contempla hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El límite mensual informado para supermercados es de $20.000, mientras que en farmacias y ópticas el tope alcanza los $12.000.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran en Banco Supervielle pueden acceder los martes a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con débito. La entidad también prevé un reintegro de hasta $15.000 mediante QR, por lo que ambos medios pueden acumular un máximo de $40.000.

Desde ANSES recomiendan consultar el listado actualizado de comercios adheridos y las condiciones de cada promoción antes de efectuar la compra, ya que los topes, días y productos alcanzados pueden variar según la cadena o la entidad financiera.