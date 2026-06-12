Fin de una era de sabor: cerró de forma definitiva la histórica fábrica de galletitas «Tía Maruca»

Tras casi tres décadas en el mercado, la emblemática empresa argentina clausuró su planta central en San Juan debido al desplome del consumo interno y la asfixia financiera por los costos de producción.

El sector industrial alimenticio sufrió un durísimo golpe con la confirmación del cese total de operaciones de la firma nacional «Tía Maruca». La prestigiosa compañía de galletitas, que durante más de veinte años logró plantar bandera y competir de igual a igual frente a los gigantes multinacionales de las góndolas, tomó la drástica decisión de bajar las persianas de su principal polo productivo de manera abrupta.

El cierre definitivo de la planta ubicada en Albardón, provincia de San Juan, no solo representa el fin de un ícono de las meriendas argentinas, sino también una catástrofe laboral para la región, donde el establecimiento funcionaba como un motor económico vital para la comunidad local.

La combinación de una persistente recesión y la caída en picada de las ventas internas pulverizaron las finanzas de la compañía. Fuentes del sector señalaron que el encarecimiento desmedido de materias primas esenciales, como la harina y el azúcar, dinamitó los márgenes de rentabilidad de la producción masiva. A este escenario se le sumaron los intentos frustrados por refinanciar los pasivos en un contexto de alta inflación.

La estocada final provino de la falta de financiamiento accesible y una elevada presión impositiva que impidieron realizar las inversiones tecnológicas requeridas para sostener la competitividad. En paralelo, el avance de segundas marcas ultraeconómicas terminó por relegar la participación de «Tía Maruca» en el mercado masivo, forzando este triste desenlace.