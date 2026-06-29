Dos ciudades un destino: Paraná y Santa Fe presentaron la agenda conjunta para el mes de julio

La intendenta Rosario Romero y su par de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentaron las propuestas para las vacaciones de invierno. Paranaenses y santafesinos podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en establecimientos adheridos de la ciudad vecina presentando el DNI.

“Esta propuesta busca invitar a los habitantes y a quienes nos visitan a disfrutar de ambas ciudades. Se sumaron el sector gastronómico, el hotelero y los emprendedores con distintas iniciativas para ofrecer beneficios durante las vacaciones de julio. Con Santa Fe, compartimos una historia que nos une y un patrimonio que nos identifica, desde la Cuna de la Constitución hasta la primera capital de la Confederación Argentina. Estamos convencidos de que esta gran área metropolitana puede potenciarse si sostenemos este trabajo conjunto en el tiempo”, señaló la intendenta Rosario Romero.

“Estamos muy cerca geográficamente y, debemos potenciarnos. Queremos consolidar una mirada regional para que quienes visitan esta parte del país puedan disfrutar tanto de Santa Fe como de Paraná. Somos dos capitales provinciales que hace varios meses decidimos trabajar en conjunto para fortalecer el turismo y generar propuestas integradas desde la cultura, el deporte y otras áreas”, remarcó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

La iniciativa se plasmó gracias al trabajo conjunto de los municipios de Paraná y Santa Fe, los entes mixtos de turismo EMPATUR y SAFETUR, y el sector privado. Durante julio y agosto, ambas localidades tendrán una variada agenda cultural, gastronómica, de paseos comerciales y actividades recreativas en ambas capitales.

Por un lado, los residentes de ambas ciudades podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en establecimientos adheridos de hotelería y gastronomía, presentando únicamente su DNI con domicilio en Paraná o Santa Fe. El descuento es válido para santafesinos en Paraná o paranaenses en Santa Fe.

En Paraná, la programación incluye propuestas para toda la familia, como la Feria de Vacaciones de Invierno, el Paraná Bus Turístico, recorridos por la Reserva Natural Islote Curupí, el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), la Copa Nacional ASA de Stand Up Paddle, la Ruta del Diseño, la Semana del Patrimonio, la cuarta edición de Paraná Wine y diversas alternativas comerciales y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

En Santa Fe, la agenda reúne actividades culturales, gastronómicas, recreativas y turísticas, entre ellas, La Diseña Edición Invierno, Cafecito Santa Fe, visitas guiadas por la Manzana Jesuítica y la fábrica de alfajores Merengo, recorridos patrimoniales, espectáculos infantiles, propuestas en la costanera y el parque inflable Super Jump, entre otras opciones para disfrutar durante el receso invernal.

“Hay una decisión política estratégica de los dos intendentes, y en ese marco, el sector privado, el sector público, los equipos técnicos, de comunicación, turismo, cultura, deportes, producción, todas las áreas municipales de los dos destinos trabajaron para llegar a este punto”, valoró el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani.

“Lo importante es resaltar la oportunidad de poner iniciativas concretas que tienen que ser el puntapié inicial que nos lleven a mostrar nuestra región como un gran área metropolitana en materia turística, cultural, recreativa, gastronómica. Tenemos un montón de aspectos en común y algo no menor que tiene que ver con mostrarnos ambas capitales con las potencialidades de infraestructura para captar eventos de mayor dimensión por la capacidad que tenemos”, señaló Javier Delamonica, secretario de Turismo de Santa Fe.

El programa cuenta con la adhesión de establecimientos gastronómicos y hoteleros de ambas ciudades, y el listado permanece abierto para nuevos comercios interesados en sumarse a la iniciativa. La nómina actualizada de beneficios y establecimientos adheridos puede consultarse en el portal oficial del Municipio y en las redes sociales de Turismo Paraná y Turismo Santa Fe.

Más información en parana.gob.ar/agenda y en agenda.santafeciudad.gov.ar