Club Ciclista: denuncian seguidilla de robos

Desde la institución de calle Santiago del Estero de Paraná, denunciaron que en las últimas semanas fueron víctima de al menos tres entraderas. Se conoció un video

Según denuncian las autoridadess del Club Ciclista Paraná, están cansados de denunciar distintos robos en las instalaciones de la institución sin tener respuestas.

Este lunes cerca del mediodía ocurrió una otra de las entraderas, que quedó registrada en un video que difundió el club, donde se puede observar a una persona que ingrsa a la institucón de donde habría sustraído pertenencias de empleados de la institución y un celular.

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