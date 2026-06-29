Paraguay le ganó a Alemania por penales y pasó a 8vos de final del Mundial

El gol para Paraguay fue de Julio Enciso, mientras que para Alemania convirtió Kai Havertz. En la definición por penales fallaron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena para Paraguay y Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah para Alemania.

Paraguay venció a Alemania 1(4) a 1(3) en la llave 1 del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Julio Enciso para Paraguay en el minuto 41 del primer tiempo y Kai Havertz para Alemania en el minuto 8 del segundo tiempo.

En la definición por penales, Paraguay convirtió cuatro penales a través de Maurício Magalhães, Gustavo Gómez, Matías Galarza Fonda y José Canale, mientras que Alemania falló tres, con Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah errando sus tiros.

El partido mostró una clara posesión de Alemania con un 68% frente al 32% de Paraguay, y también dominó en tiros al arco (20 para Alemania y 7 para Paraguay) y pases correctos (754 para Alemania y 178 para Paraguay). No se reportaron tarjetas rojas durante el encuentro. La victoria de Paraguay se dio en un contexto de alta presión, destacando su capacidad para superar a un rival históricamente fuerte en el fútbol mundial.