Brasil venció a Japón sobre la hora y avanzó a los octavos del Mundial 2026

La Canarinha derrotó 2-1 a Japón con un gol en tiempo de descuento y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Casemiro y Gabriel Martinelli marcaron para el equipo de Carlo Ancelotti.

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose por 2-1 frente a Japón en los 16avos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar entre los 16 mejores del certamen. La Canarinha remontó el marcador con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, este último en el quinto minuto del tiempo de descuento.

El encuentro, disputado en el Estadio Houston, comenzó favorable para el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que monopolizó la posesión de la pelota y generó las primeras situaciones de peligro mediante Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Sin embargo, el equipo asiático sorprendió a los 29 minutos del primer tiempo. Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, avanzó hasta la puerta del área y sacó un potente remate cruzado que dejó sin posibilidades a Alisson para establecer el 1-0.

Brasil insistió hasta encontrar el empate

Antes del descanso, Brasil buscó la igualdad con remates de Vinícius, Lucas Paquetá y Cunha, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Zion Suzuki, una de las grandes figuras del encuentro.

En el complemento, Ancelotti movió el banco con el ingreso de Endrick y el conjunto sudamericano intensificó la presión. Suzuki volvió a responder con solvencia, incluso en una doble intervención sobre la línea junto a sus defensores que evitó el empate.

La resistencia japonesa terminó cediendo a los 56 minutos, cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un preciso centro y marcar el 1-1, tanto que fue convalidado luego de la revisión del VAR.

Martinelli evitó el alargue

A partir de la igualdad, Brasil dominó completamente las acciones. Vinícius estrelló un remate en el palo, Martinelli desperdició una ocasión clara y Japón prácticamente no volvió a generar peligro sobre el arco defendido por Alisson.

Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, llegó el desahogo brasileño. Ya en el quinto minuto del tiempo añadido, Bruno Guimarães filtró un preciso pase para Gabriel Martinelli, quien controló dentro del área y definió al segundo palo para decretar el 2-1 definitivo.