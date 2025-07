Anuncian nuneva edición de “Paraná Lee”

“Infinidad-Orillas-Ilusión”, es el tema elegido para decimotercera edición de la Feria del Libro «Paraná Lee», un encuentro con libros, autores y lectores que se desarrollará durante cuatro días en la capital entrerriana. Será del 14 al 17 de agosto, en la Sala Mayo.

La edición 2025, contará con «entrevistas a reconocidas figuras de la literatura, la ciencia y la cultura; presentaciones de libros de escritores y escritoras entrerrianas, talleres de formación, y actividades especialmente diseñadas para gurises lectores, entre las que se destacan los Baúles Andariegos, narradoras, bibliotecas populares y espectáculos musicales para celebrar el mes de las infancias», se indicó desde la organización.

Asimismo, se hizo notar que «la Feria del Libro de Paraná viene consolidándose como un polo cultural y turístico de referencia para la región. En 2023 convocó a más de 50 mil personas y reunió a más de 70 editoriales y librerías; en 2024, superó los 60 mil visitantes. Y este año, además, Córdoba será la ciudad visitante de honor a la feria».

“Paraná Lee” es, desde su origen, una feria pública, gratuita y abierta a todo público y año a año, la Feria del Libro refuerza su apuesta por la cultura como herramienta de transformación; la lectura como celebración y encuentro y el libro como bien común.

Autores y autoras confirmadas

-Selva Almada. (Villa Elisa, 1973) es considerada una de las escritoras contemporáneas más destacadas de la Argentina y América Latina, su obra ha sido comparada con la de William Faulkner, Juan Carlos Onetti, Carson McCullers y Flannery O’Connor. Su primera novela, El viento que arrasa (2012), fue elogiada por el público y la crítica, además de haber sido considerada como la novela del año por Revista Ñ. Su crónica de no ficción Chicas muertas (2014), acerca de tres feminicidios ocurridos en la Argentina en la década de los ochenta, la consolidó como escritora feminista. Ha sido traducida a los idiomas: francés, inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, sueco, noruego y turco.

-Istvansch: Ilustrador, diseñador y escritor. Ha publicado libros en Argentina, México, Francia, España, Italia, Suiza, Colombia, EEUU, Corea y Emiratos Árabes Unidos. Fue distinguido con el Primer Premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del premio “Utopía Latinoamericana” (27º Congreso Internacional de IBBY, Colombia), el Premio Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia), la Lista de Honor de IBBY 2016 y, en ocho ocasiones, libros suyos fueron incluidos en la Lista de Honor de ALIJA. Candidato por Argentina al Premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004, y al premio Astrid Lindgren 2017 y 2018. Seleccionado para el 1° Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Guadalajara, México, 2010) y varias veces en las exposiciones internacionales de ilustración de libros para niños de Bratislava, Bologna, Sàrmede y Buenos Aires.

-Mariano Quirós: nació en Resistencia, 1979. Publicó las novelas Robles (2009, Premio Bienal del Consejo Federal de Inversiones), Torrente (2011), Río Negro (2014, Premio Laura Palmer no ha muerto), Tanto correr (2013, Premio Francisco Casavella), No llores, hombre duro (2013, Premio Azabache, Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón), Una casa junto al Tragadero, que obtuvo el XIII Premio Tusquets Editores de Novela en 2017. Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí (2016, Premio del Fondo Nacional de las Artes) y Campo del cielo (2019). Junto con Germán Parmetler y Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras noches, ilustrado por Luciano Acosta. En febrero de 2025 publicó su última novela, Purirú. Además, integra el jurado del Concurso Literario Entre Orillas, que organizan en forma conjunta las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay.

-Ariana Harwicz: nació en Buenos Aires en 1977 y vive en el campo en Francia desde 2007. Su primera novela, Matate, amor (2012), fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die, My Love. Finalista del Primer Premio del Libro otorgado por la EIBF en 2017, del Premio República de la Conciencia y el Man Booker International en 2018 y del BTBA en 2020, Matate, amor ha sido adaptada al teatro y en 2024 será llevada al cine por Martin Scorsese, bajo la dirección de Lynne Ramsay y con Jennifer Lawrence como protagonista. Su cuarta novela, Degenerado, fue publicada por Anagrama en el año 2019. Sus obras han sido adaptadas al teatro en varios países de Latinoamérica y Europa. En 2021 publicó Desertar, un libro de conversaciones sobre traducción y deserción de la lengua materna escrito junto con Mikaël Gómez Guthart. Sus relatos figuran en medios como Harper’s, Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, La Quinzaine littéraire, Quimera y The Guardian, y en diversas antologías. Sus libros han sido traducidos a más de veinte lenguas. En 2022 Anagrama reunió, en un volumen titulado Trilogía de la pasión, sus tres primeras novelas. En 2023 ha publicado El ruido de una época, un ensayo acerca del Mal literario y las extorsiones contemporáneas. Asimismo, ha escrito el libreto de la ópera Dementia, que se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la temporada 2025. Su más reciente obra es Perder el juicio.

-Juan Solá. (Entre Ríos, 1989). Es escritor y guionista. A corta edad se radicó en Resistencia, Chaco, donde cursó sus estudios y publicó su primer libro, Cuentos para compartir, a los diez años. Tras haber obtenido numerosos premios y reconocimientos en certámenes literarios a nivel nacional, se trasladó a Buenos Aires para continuar su formación y dedicarse de lleno al mundo de las letras como editor y con la publicación de sus libros. Publicó las novelas Naranjo en flúo, La Chaco y Ñeri , y los libros de relatos Microalmas y épicaurbana, entre otros.

-Cecilia Moscovich: nació en Santa Fe en 1978. Es profesora de Historia por la Universidad Nacional del Litoral y dicta clases en escuelas secundarias de Santa Fe. Publicó los libros de poesía La manguera (Diatriba, Santa Fe, 2009) y Barranca (Diatriba, 2012). Además, publicó los libros de literatura infantil La llamarada verde (Comunicarte, Córdoba, 2012), Poemas del patio (Ediciones UNL, Santa Fe, 2012) y El cerdo Rosendo y otros cuentos (Uranito, Bs. As., 2013). Algunos poemas suyos forman parte de la antología 53/70, Poesía argentina del siglo XX (ES, EMR y CCPE/AECID, Rosario, 2015). Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en proyectos alrededor de la democratización del acceso a los libros y la recopilación y publicación de historias de la tradición oral. Coordina un taller de lectura y escritura creativa para niños en la Biblioteca Pedagógica de Santa Fe.

-Fabricio Ballarini, neurocientífico. Científico del CONICET (IBCN-UBA). Director Depto. Cs. de la Vida ITBA. Presidente de EaC. Habla de ciencia en Olga. Licenciado en Ciencias Biológicas egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado y un Postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realizado en el Laboratorio de Memoria. Durante su tesis doctoral y su posterior postdoctorado ha desarrollado una estrategia neuroeducativa con miles de estudiantes de todos los niveles, logrando mejorar la memoria de los alumnos a partir de una breve experiencia novedosa dentro del aula. Ha publicado en varias revistas científicas internacionales de alto impacto y ha dado conferencias en numerosos congresos. A nivel internacional sus logros fueron divulgados en diferentes medios como la BBC, El Mercurio (Chile), Quo (México), entre otros. Actualmente, es investigador del Conicet en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias «Dr. De Robertis». Rec es su primer libro. Columnista en Vorterix.

-Tomás Downey. (Buenos Aires, 1984) es traductor, guionista de cine y escritor, autor de tres libros de cuentos, Acá el tiempo es otra cosa (Interzona, 2015), El lugar donde mueren los pájaros (Fiordo, 2017) y Flores que se abren de noche (Fiordo, 2021), y de una novela, López López (Fiordo, 2025). Su obra obtuvo diversos premios y reconocimientos, fue publicada en España, México y Chile, y ha sido traducida al italiano y al inglés.

-Dr. Adolfo M. García. Se especializa en neurociencias del lenguaje. Es Director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute (Universidad de California, San Francisco), e Investigador Asociado de la Universidad de Santiago de Chile, También es co-fundador de Include, una red global de investigación croslingüística en salud cerebral; y creador de TELL, una app de evaluación del lenguaje. Su producción incluye más de 200 publicaciones y 250 presentaciones académicas. Sus actividades de comunicación científica incluyen una charla TEDx para una audiencia de 12.000 personas, las series audiovisuales “De cerebros y palabras” y “Lenguaje, cerebro y cuerpo”, la columna radial “Mente y comunicación” y el documental “Impulso sonoro” (Canal Encuentro). Su labor ha sido premiada por la Linguistic Association of Canada and the United States, la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Alzheimer’s Association y los premios Ig Nobel de Harvard. También se adjudicó el Early Career Award de la Society for the Neurobiology of Language y el UpLink Top Innovator Award del World Economic Forum.

-Daniel Mecca (Buenos Aires, 1986) es escritor, poeta, docente y gestor cultural. Trabajó en los medios de prensa más importantes del país. Es autor de Ahorcados en la felicidad (2009), Lírico (2014), Haikus periodísticos (2016), Música de incendios (2021), Troya, aparta de mí este cáliz (2022), Las armas y las letras (2023), Aira o muerte (2023), Los Canto: biografía de Estela y Patricio Canto (2024) y Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina (2024). Es creador del festival Borges Palooza y del Centro de Atención al Lector, elegido como uno de los proyectos ganadores del Fondo Metropolitano 2022. Egresó de TEA. Cursó estudios de ingeniería en la UTN y la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en la UNA. Es creador del newsletter Poesía por WhatsApp y del podcast El resto es literatura. Actualmente, dicta seminarios sobre Borges —autor sobre el que se especializa— y organiza el recorrido «BorgesTour: una caminata guiada por la Buenos Aires de Borges».

-Fabiana Rousseaux (Buenos Aires, 1964) Psicoanalista. Fue Coordinadora del Área de Psicoanálisis y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Psi-jurídico; Directora del Departamento de Investigaciones de DDHH del Centro Cultural de la Cooperación. Fundadora y Ex Directora del Centro de Asistencia a víctimas de violaciones de DDHH “Dr. Fernando Ulloa” de la SDH de Nación (2005/2014). Algunas de sus obras son El ex detenido-Desaparecido como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Territorios, escrituras y destinos de la memoria, Sueños y Testimonios.