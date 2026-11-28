La Superintendencia de Riesgos del Trabajo autorizó la incorporación de la aseguradora entrerriana al Registro de Prestadores 4.0. De esta manera, la aseguradora entrerriana se ubica entre las primeras cuatro ART y ART mutuales del país en integrar este ecosistema, orientado a modernizar la prevención de riesgos laborales mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
“Este reconocimiento se enmarca en el proceso de modernización y expansión impulsado desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, orientado a ampliar la oferta de productos y servicios y consolidar el perfil nacional de la compañía”, se indicó a través de un comunicado.
“Este avance es resultado del proceso de innovación y transformación digital que lleva adelante la compañía, con desarrollos tecnológicos propios como ARTNet y su aplicación de visitas de prevención. La incorporación de IAPSER al Ecosistema Prevención 4.0 permite avanzar hacia una gestión preventiva más moderna, eficiente y conectada, fortaleciendo la seguridad y la protección de los trabajadores”, se indicó.
Desde Iapser se resaltó que la compañía amplió su cartera de clientes privados, incorporó nuevas herramientas digitales, como IAPSER Conecta, y desarrolló productos innovadores, como el seguro multirriesgo para productores de maíz. “La incorporación al Ecosistema Prevención 4.0 constituye un nuevo paso en esa transformación”, se señaló finalmente.