Bacheo en calle Córdoba: desvíos de varias líneas de colectivos

Los trabajos comenzaron en calle Córdoba y avanzarán luego por Libertad y España. La intervención demandará unos cuatro meses y obligará a modificar recorridos del transporte urbano y metropolitano.

Este lunes comenzaron las obras de bacheo y repavimentación en calle Córdoba, en el microcentro de la ciudad de Paraná, con una intervención que abarcará el corredor utilizado diariamente por numerosas líneas del transporte público. Los trabajos se iniciaron entre 25 de Junio y Urquiza y posteriormente continuarán por Libertad y España, hasta inmediaciones de Plaza 1º de Mayo.

La intervención se concentrará principalmente sobre el carril exclusivo utilizado por los colectivos, debido al deterioro que presenta la calzada como consecuencia de la circulación permanente de unidades de gran porte. La ejecución completa demandará alrededor de cuatro meses y se realizará de manera progresiva.

Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, explicóque el objetivo será recuperar uno de los corredores más exigidos del centro. “Son muchas las líneas que pasan y la idea justamente es hacer mantenimiento y repavimentación de lo que es carril exclusivo para que los pasajeros tengan una mejor circulación”, indicó.

Trabajos por etapas y cortes totales

Sobre las condiciones actuales del sector, Loréfice señaló que las calles “están muy deterioradas” y explicó que “es una trama vial que tiene una exigencia extraordinaria por el tamaño y el peso de los vehículos”.

En ese sentido, precisó que la intervención se extenderá durante los próximos meses. “Se está haciendo esta tarea que va a durar hasta fin de año en las distintas etapas, que son por cuadra, con el objetivo de hacer la reparación y mantenimiento de trama vial en carril exclusivo de colectivos”, sostuvo.

Además de la repavimentación, las tareas contemplarán intervenciones sobre otros componentes de la calzada.

La modalidad elegida permitirá avanzar de manera progresiva y evitar que todo el corredor permanezca cerrado simultáneamente. Según detalló el funcionario, se trabajará sobre una cuadra por vez y solamente cuando finalice esa intervención comenzarán las tareas en el tramo siguiente.

“Se va a trabajar por cuadra. No vamos a hacer interrupciones más que por la cuadra que se está trabajando. Los cortes van a ser totales, por eso se desviaron las líneas, porque no van a poder circular hasta que estén terminadas las tareas”, explicó.

Y agregó que cada uno de los tramos demandará “aproximadamente tres semanas, y hasta que no se finaliza, no se pasa al próximo”, puntualizó Loréfice.

Colocarán hormigón en las paradas de colectivos

Uno de los puntos centrales de la obra estará en los lugares donde habitualmente se detienen las unidades del transporte público. Allí, debido al peso de los vehículos y las maniobras de frenado, el pavimento sufrió un mayor deterioro.

“Donde están las paradas de colectivo se va a hacer en hormigón, que es algo que nos va a dar la garantía de una mayor durabilidad”, explicó Loréfice y agregó que “también se va a hacer la recomposición del cordón cuneta”.

El funcionario remarcó que “son cuadras que están muy deterioradas, sobre todo donde frenan y paran los colectivos, y han deteriorado inclusive también lo que es cordón”. Según señaló, la recuperación de esos sectores permitirá mejorar la circulación de las unidades y contribuirá a sostener los tiempos previstos para los servicios.

Cómo continuará la intervención

La primera etapa comprende calle Córdoba entre 25 de Junio y Urquiza. Una vez concluida, las cuadrillas se trasladarán a Libertad, entre Urquiza y España, para posteriormente continuar sobre calle España en dirección hacia Plaza 1º de Mayo.

Las obras tendrán impacto directo sobre el transporte público. Entre las líneas urbanas alcanzadas por los cambios se encuentran la B, D, F, G, H1, H2, L, M, P1 y P2. También habrá modificaciones para servicios metropolitanos de las líneas 4, 6, 22 y 24.

Modificación de recorridos de colectivos

Líneas Urbanas

Línea B (vuelta): Santa Fe – Alameda – Buenos Aires – Pellegrini – Habitual

Línea D (vuelta): Córdoba – Alameda – Buenos Aires -España – 25 de Mayo – habitual

Línea F (vuelta): Cervantes – Buenos Aires – España – habitual

Línea G (ida): Urquiza – Pellegrini – España – habitual

Línea H1 (vuelta): La Paz – Laprida – Buenos Aires – España – habitual

Línea H2 (vuelta): Santa Fe – Alameda – Buenos Aires – España – Habitual

Línea L (vuelta): Garay – Alameda – Buenos Aires – Pellegrini – Bavio – Courreges – habitual

Línea M (ida): Santa Fe – Alameda – Buenos Aires – Pellegrini – Habitual

Línea P1 (vuelta): Córdoba – Cervantes – Buenos Aires – Bavio – Libertad – habitual

Línea P2 (vuelta): La Paz – Buenos Aires – España – habitual

Líneas Metropolitanas

Línea 4: Santa Fe – Alameda – Buenos Aires – España – habitual

Línea 6: La Paz – Buenos Aires – Pellegrini – España – habitual

Línea 22: Garay – Córdoba – Alameda – Buenos Aires – Pellegrini – España – habitual

Línea 24: Santa Fe – Alameda – Buenos Aires – España – habitual

Se habilitarán dos paradas para ascenso y descenso de personas de manera provisoria, que serán Buenos Aires y Alameda (Museo de Bellas Artes) y en Pellegrini y España.