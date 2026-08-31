Salud promueve la atención integral, segura y respetuosa a embarazadas

En el marco del Día Mundial de la Obstetricia y de la Embarazada, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reconoce la labor de las y los profesionales de la obstetricia y reafirma el compromiso con la promoción de una atención integral, segura y respetuosa durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Las y los licenciados en obstetricia así como médicas y médicos obstetras cumplen un rol esencial en el acompañamiento de las personas gestantes y sus familias, garantizando el acceso a controles oportunos, consejería, prevención, detección temprana de riesgos y cuidados durante todo el proceso reproductivo.

En ese contexto el director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, señaló: «Desde la consulta de planificación advertimos que la realización de controles desde el inicio de la gestación permite detectar riesgos y así prevenir complicaciones para garantizar mejores condiciones de salud para la persona gestante y el bebé».

El profesional precisó que el sistema público de salud «cuenta con una red de atención materno infantil que está regionalizada y, mediante la cual, garantizamos embarazos cuidados, nacimientos seguros y el acceso a derechos desde una perspectiva integral, fortaleciendo la captación temprana, los controles prenatales y la derivación oportuna de situaciones de mayor complejidad».

Por su parte, la licenciada en Obstetricia Melina Wagner, integrante del equipo técnico de la Dirección Materno Infanto Juvenil, afirmó que esta fecha «invita a reconocer a las embarazadas como protagonistas de su proceso de cuidado, promoviendo el respeto de sus derechos, el acceso a información clara y la posibilidad de transitar el embarazo y el nacimiento en condiciones de seguridad, acompañamiento y dignidad».

Cabe citar que estas acciones se enmarcan en la ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley de los Mil Días, a la que Entre Ríos está adherida como forma de reafirmar el compromiso del Estado provincial con una atención segura, respetuosa y humanizada.

Desde la provincia se reconoce especialmente a estas y estos profesionales por su compromiso en lo asistencial pero también en la educación, asesoramiento, seguimiento y acompañamiento de las personas gestantes.

La atención humanizada y centrada en las personas contribuye a mejorar los resultados maternos y neonatales y fortalece la experiencia de las familias en un momento trascendental de la vida.