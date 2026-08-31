Senado: reunión de comisiones y sesión ordinaria

Comisiones

El martes a las 11 tendrá lugar una reunión de la Comisión de Obras Públicas, para abordar el Expediente N° 15.679: proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley N° 6.351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos. Como invitado a dar su aporte se convocó al Ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Daniel Jacob.

Ya el día miércoles, también en la sala de comisiones ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, desde las 9 se realizará una reunión de la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes. Allí se analizarán dos Expedientes: el N° 29.148, proyecto de ley por el que se declara “Fiesta Provincial del Artesano” a la actual “Fiesta Regional del Artesano” que se celebra anualmente en la localidad de Aranguren, Departamento Nogoyá, y el Expediente N° 15.690, proyecto de ley por el que se declara al Sóftbol como deporte provincial, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.

Para la hora 10 se programó un encuentro de la Comisión de Legislación General. Los temas serán los siguientes:

Expediente N° 28.596: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar en favor de la Comuna Sauce Montrull, un inmueble de su propiedad, ubicado en el ejido de la comuna, con destino a la construcción del futuro Cuartel de Bomberos Voluntarios. Expediente N° 28.561: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar la donación formulada por la Cooperativa de Vivienda por Autoconstrucción Independencia Limitada, de dos lotes de terreno de su propiedad, destinados a calles, Ochavas y Reserva Fiscal. Expediente N° 28.370: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Victoria con destino al funcionamiento de la Escuela Secundaria N° 4 “Elsa Capatto de Trucco” del Departamento Victoria. Expediente N° 28.790: Proyecto de Ley Por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a aceptar la donación de una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Victoria, con destino a la construcción de la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 “Raul R. Trucco”. Expediente N° 28.221: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar los bienes muebles a favor de los Municipios o Comunas de los cuales dependen los efectores de salud identificados en el Anexo, el cual forma parte integrante de las presentes, y conforme lo dispuesto por Decreto N° 588/2024 MS. Expediente N° 28.004: Proyecto de Ley por el que se acepta la donación formulada por el Municipio de la localidad de Los Conquistadores con destino de afectación a la construcción de un Jardín Infantil Escuela Nivel Inicial. Expediente N° 15.364: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Asociación “Club amigos del ciclismo Crespo” un inmueble de su propiedad, ubicado en el Departamento Paraná, con el cargo de ser afectado a la construcción de la sede social de la entidad deportiva. Expediente N° 15.299: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a donar los bienes muebles a favor de los Municipios o Comunas de los cuales dependen los efectores de salud identificados en el Anexo. Expediente N° 15.456: Proyecto de Ley por el que se acepta la donación de un inmueble formulada por la Municipalidad de Los Conquistadores – dpto. Federación, para la construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria “Gregorio Pucheta” de Federación, a favor del Poder Ejecutivo. Expediente N° 15.396: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a transferir a título de donación a favor de la Comuna de General Alvear los inmuebles individualizados en los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Expediente N° 28.947: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos con afectación al Consejo General de Educación, a aceptar la donación de una (1) fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Paraná, para construcción de Escuela Secundaria Nº 78 “Intendente Juan Carlos Esparza”. Expediente N° 29.105: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos a donar en favor de la Comuna Rocamora, Departamento Uruguay, un inmueble correspondiente al plano Nº 75081, certificado Nº 1070689, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Uruguay, Distrito Moscas, Comuna Rocamora, con cargo de mantener el Cementerio Municipal. Expediente N° 29.071: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar en favor de la Comuna Chañar, Departamento Feliciano, un vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo dominio LCN 110. Expediente N° 29.072: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar en favor de la comuna El Solar, Departamento La Paz, un vehículo Marca Chevrolet, Modelo CRUZE 1.8 LT, Dominio OKN 899.

Por último a la hora 12:00, se pautó una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema será el Expediente N° 29.362: Proyecto de Ley por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la Provincia de Entre Ríos, con especial atención en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento por parte del Estado Provincial.

Sesión

Los legisladores están llamados a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo para los días martes 1°, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.