El CGE fortalece las medidas preventivas ante posibles emergencias por el Fenómeno El Niño

En línea con el llamado del gobernador a anticiparse a las emergencias y fortalecer la coordinación entre Nación, provincias y municipios, el Consejo General de Educación (CGE) pone a disposición de las comunidades educativas orientaciones para prevenir, responder y sostener la continuidad pedagógica ante situaciones de emergencia hídrica.

Ante un escenario de mayor variabilidad climática y en el marco del fenómeno El Niño, que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y podría continuar hasta octubre, el Gobierno de Entre Ríos refuerza las acciones de prevención y preparación frente a posibles eventos climáticos. En este contexto, el CGE pone a disposición de las comunidades educativas el documento «Inundaciones en la provincia: Orientaciones para la comunidad educativa + Actividades y propuestas para garantizar la continuidad pedagógica».

El material se articula con el Plan de Emergencia por Inundación de la provincia y reúne orientaciones destinadas a equipos de supervisión, directivos y docentes para fortalecer la preparación institucional, la respuesta ante situaciones críticas y la recuperación posterior. Entre sus principales ejes se encuentran la identificación de zonas y vías de acceso vulnerables, el resguardo de la documentación institucional, la actualización de redes de comunicación con las familias y la preparación anticipada de recursos pedagógicos para sostener la enseñanza ante una eventual interrupción de la presencialidad.

Asimismo, establece estrategias para garantizar el vínculo con los estudiantes y sus familias, especialmente en contextos rurales, insulares y de difícil acceso, donde las condiciones de conectividad y movilidad requieren respuestas específicas. También propone criterios para la reorganización pedagógica, la revinculación y la recuperación de aprendizajes una vez superada la emergencia.

De este modo, el organismo fortalece una estrategia preventiva e integral que busca proteger a las comunidades educativas, anticiparse a los escenarios de riesgo y garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares ante posibles situaciones de emergencia hídrica. El documento se remite para su conocimiento, difusión y consideración como marco orientador, en articulación con las autoridades competentes y los organismos responsables de la gestión del riesgo en cada territorio.