La Sinfónica de Entre Ríos estrena en La Vieja Usina la obra de un destacado compositor argentino residente en España

La Orquesta Sinfónica provincial se presentará el sábado 29 de agosto a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina, Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con la participación de Javier Logioia Orbe como director invitado y del solista inglés Ashan Pillai. En la ocasión se estrenará El sueño de Pigmalión (estreno mundial), obra escrita por el compositor argentino Alejandro Civilotti, ganador del Premio de Composición Reina Sofía en España.

El sueño de Pigmalión es un concierto para viola y orquesta inspirado en la historia griega escrita por Ovidio, en la cual el escultor Pigmalión se enamora de la estatua que acaba de crear, la besa y le da vida, a la vez que él mismo se convierte en estatua.

El repertorio del programa incluirá también la Romanza para viola y orquesta de Max Bruch y la Sinfonía N° 2 Op. 73 de Johannes Brahms.

Acompañan en la actividad el Centro de Ojos doctor Lódolo y Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo.

Sobre el solista invitado: Ashan Pillai

Ashan Pillai (nacido en 1969 en Colombo, Sri Lanka) es un violista británico formado en la Merchant Taylors School y la Royal Academy of Music de Londres, la Universidad del Sur de California de Los Ángeles, el Banff Center for Arts de Ontario (Canadá) y la Juilliard School de Nueva York. Tuvo como maestros a John White y a Donald McInnes y Karen Tuttle, pedagogos americanos discípulos de William Primrose. Entre 1994 y 1998 obtuvo galardones en concursos internacionales como el Lionel Tertis, el Concurso Internacional de Roma, el Royal Overseas League, el Park Lane Group Competition de Londres y el Artists International de Nueva York. Desde 2013 dicta clases como profesor invitado en la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid. En 2014 fue nombrado profesor de viola en el festival de verano Música en Compostela (Santiago de Compostela), especializado en música española, cuyo distinguido cuerpo docente lo votó como Director Artístico en agosto de 2023. En 2020 fue nombrado Artista Residente y Profesor invitado en la Royal Academy of Music de Londres, institución que lo nombró profesor titular en 2021.

Sobre el director invitado: Javier Logioia Orbe

En sus 25 años de carrera artística, Javier Logioia Orbe se ha desempeñado como director titular de las orquestas Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Argentino de La Plata, Sinfónica y de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo, de Córdoba, de Rosario, de Concepción (Chile), Filarmónica de Montevideo, y como principal director invitado de la Ópera de Río de Janeiro. Desde 2017 ejerce la Dirección Artística y Musical de la Sinfónica de Bahía Blanca. Su repertorio sinfónico abarca los ciclos integrales de Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, Dvorak, Tchaikovsky, Prokofiev, Ropartz y Mahler. En ballet, se ha presentado junto a las compañías del Teatro Colón, del Teatro Argentino de La Plata, Ballet del Sur, Ballet de la Ópera de Río de Janeiro, Bejart Company, Ópera de Varsovia, Bolshoi, Kirov, Praga, Cisne Negro, American Ballet, San Francisco Ballet y el Royal Ballet de Londres.