La Municipalidad mantiene actualizado el listado de geriátricos habilitados en la ciudad

El registro, disponible en Mi Paraná, permite a familiares y vecinos consultar qué establecimientos cuentan con autorización para funcionar y conocer las características de los servicios que brindan.

La fiscalización de estos establecimientos es una tarea conjunta entre el Municipio y la Provincia, conforme a la Ordenanza Nº 9.503 y la Ley Provincial Nº 10.932. Las inspecciones se realizan semanalmente y participan la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, la Secretaría de Salud, la Defensoría de Adultos Mayores, el Juzgado de Faltas y las áreas municipales competentes.

Durante las visitas se verifican las condiciones generales de funcionamiento, la documentación exigida por la normativa, los servicios que cada residencia tiene autorizados a brindar y las condiciones higiénico-sanitarias de las cocinas y de la elaboración de alimentos, tarea en la que interviene Bromatología.

Asimismo, los organismos que integran la comisión fiscalizadora mantienen reuniones periódicas para definir protocolos específicos de actuación, unificar criterios y fortalecer la articulación ante las distintas situaciones que puedan presentarse.

“Desde el Municipio trabajamos para que las personas mayores puedan acceder a espacios que garanticen su cuidado y bienestar. Como Estado, tenemos la responsabilidad de facilitar el acceso a información, acompañar a las familias y garantizar, que los establecimientos cumplan con las condiciones que establece la normativa”, señaló el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

La Ordenanza Nº 9.503 establece distintos tipos de residencias según las necesidades de las personas mayores. Las residencias gerontológicas están destinadas principalmente a personas autoválidas y brindan alojamiento, alimentación, recreación y asistencia de primer nivel. Las residencias geriátricas, en cambio, ofrecen además atención médica y de enfermería para personas que requieren mayores cuidados.

Conocer estas características permite a las familias identificar qué tipo de establecimiento responde mejor a cada necesidad.

El Municipio recuerda que la colaboración de la comunidad es fundamental para detectar establecimientos que funcionen de manera irregular. Ante cualquier duda o sospecha, los vecinos pueden comunicarse al 147, Servicio de Atención al Vecino, o al 911 de la Policía de Entre Ríos.

El listado actualizado puede consultarse en Mi Paraná: http://mi.parana.gob.ar/servicio.aspx?ser_id=1151&xt=Fu0wpUqtTfkGTii