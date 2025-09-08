Carlos Alcaraz ganó el US Open y es el nuevo N° 1 del mundo

El español le ganó en cuatro sets al italiano Sinner, a quien además desplazó de la cima del Ranking ATP

Carlos Alcaraz venció tres sets a uno (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open 2025. El español consiguió su segundo título en Flashing Meadows tras lo ocurrido en 2022 y también se quedó con su segundo Grand Slam del año luego de lo que fue su victoria en Roland Garros ante el mismo rival. Además, desplazó al italiano en el primer puesto del ranking ATP.

El nacido en El Palmar se quedó con la quinta final disputada entre ellos en el año, con un tenis súper dominante y agresivo. A Sinner le costó encontrar confianza y en muy pocos momentos se lo notó cómodo ante un rival que lo sometió en grandes lapsos del partido, sobre todo a partir del tercer set.

De esta manera, el español de 22 años consiguió el sexto Grand Slam de su carrera y volverá a mirar a todos desde arriba en el ranking tras 65 semanas de liderazgo de Sinner.