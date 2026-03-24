Cerraron el estacionamiento lindante al club de Pescadores tras los socavones

Como medida de precaución, la Municipalidad de Paraná decidió cerrar el estacionamiento lindante al club de Pescadores, en la Costanera baja de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná informó que, por razones preventivas, permanecerá cerrado uno de los estacionamientos ubicados en la Costanera baja de la ciudad. La medida se enmarca en tareas de seguridad y ese sentido, se precisó que el sector afectado es el ingreso cercano al puente lindante al Club de Pescadores, donde se amplió el vallado debido al deterioro de los laterales.

Asimismo, se indicó que el cierre del estacionamiento municipal en ese sector busca evitar el ingreso de vehículos que intenten circular hacia el área del club, priorizando la seguridad de vecinos y visitantes.

En este contexto, la decisión responde al estado de situación del puente que brinda acceso al Club de Pescadores. Como medida preventiva y hasta tanto se evalúen las condiciones estructurales del sector, se dispuso restringir la circulación vehicular en las inmediaciones para reducir riesgos y garantizar la seguridad en la zona.

Socavón

El emblemático puente del Club de Pescadores atraviesa una situación crítica tras las fuertes lluvias que provocaron un socavón en su cabecera, poniendo en riesgo la seguridad de socios y visitantes. La estructura, que conecta con la costanera este, requiere reparaciones para garantizar el tránsito seguro, mientras la institución coordina trabajos para restablecerlo en las próximas semanas.

Integrantes del cuerpo directivo de este espacio señalaron que el problema central es que el puente ha sufrido un socavón en la cabecera tras las últimas lluvias, dejando apenas un hormigón de 4 a 5 cm de espesor, lo que genera riesgo para cualquier vehículo que intente cruzarlo.

“El agua por el arroyo corre con mucha fuerza y se llevó todo lo que hacía de apoyo del puente. El puente en sí no sufrió modificaciones, pero la cabecera quedó en condiciones de riesgo”, explicaron. Hasta ahora, el ingreso y egreso se realiza por la antigua entrada original del club, mientras se busca una solución para restaurar la cabecera y garantizar seguridad para socios y visitantes.