Motociclista quiso evadir un control y chocó a un policía en Paraná

El conductor de una motocicleta intentó evadir un control policial, embistió a un efectivo y fue detenido. No tenía licencia, seguro ni documentación del rodado.

Durante la madrugada de este martes feriado, detuvieron a dos personas por distintos hechos. En uno de ellos, un motociclista chocó un policía por evadir un control.

En la intersección de avenida Ramírez y Pringles, donde personal policial realizaba un operativo de identificación vehicular, el conductor de una motocicleta intentó evadir el control, pero durante la maniobra colisionó contra la pierna derecha de un efectivo policial.

Tras ser reducido, se constató que el motociclista no contaba con licencia de conducir, tarjeta verde ni seguro obligatorio. Ante esta situación, el fiscal interviniente dispuso la detención del conductor y el secuestro del rodado. El sujeto fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.