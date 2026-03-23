Cuándo mejora el tiempo en Entre Ríos

El alerta amarillo vence este lunes de mañana. Luego se aguarda una mejora gradual de las condiciones. Se espera un mayor descenso de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que el alerta amarillo vence este lunes de mañana y, luego, se prevé una mejora progresiva de las condiciones del tiempo a partir de horas del mediodía en Entre Ríos.

Las lluvias se irán disipando hacia la tarde y luego irá disminuyendo la nubosidad. Para la noche ya no hay anuncio de precipitaciones. Se espera un mayor descenso de temperaturas, sobre todo para este martes de mañana, con mínimas de 10 grados.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este lunes 23 de marzo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. Se aguardan tormentas de mañana, posibles lluvias de tarde y cielo parcialmente nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 23 grados. En estas ciudades también se aguardan tormentas de mañana, posibles lluvias de tarde y menor nubosidad a la noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se indica una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Se indican posibles lluvias de mañana, cielo mayormente nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. También se indican lluvias de mañana y parcialmente nublado a partir de horas de la tarde.