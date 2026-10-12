El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli

El pontífice será internado este martes en Roma para someterse a una intervención quirúrgica tras la detección de una lesión pulmonar en un control de rutina.

El papa León XIV será internado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo detectado en uno de sus pulmones, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Si bien la fecha exacta de la cirugía no fue confirmada, el pontífice anticipó que el procedimiento se realizará durante esta semana.

La lesión fue hallada en un control médico de rutina, en una fase temprana y con localización precisa. Así lo explicó el propio León XIV el domingo pasado, tras el rezo del Ángelus. Fuentes de la Santa Sede indicaron que el posoperatorio tendrá una duración estimada de siete días.

A pesar de la intervención programada, el papa, de 71 años, mantuvo este lunes una jornada oficial completa. Recibió a siete delegaciones en audiencia, entre ellas la del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y la del arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Opinión de especialistas

Un nódulo pulmonar de tres milímetros es una pequeña imagen localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas. La doctora Ana María Putruele, neumonóloga, definió la lesión como

una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón

Por su parte, el doctor Alejandro Garcés, infectólogo y jefe médico de Helios Salud, explicó que el nódulo solitario suele aparecer como un hallazgo accidental. Sobre la atención que recibirá el pontífice, el médico señaló:

Estará en las mejores manos

La Santa Sede no difundió detalles sobre la técnica prevista para la intervención ni sobre la localización precisa del nódulo. El Policlínico Gemelli, que atiende la salud de los pontífices hace décadas, cuenta con los expertos y la tecnología necesaria para este caso.