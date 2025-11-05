Policiales

Cocaína, balas y más de $3 millones encontrados en el patio de una casa abandonada

La droga estaba en dosis y también había elementos utlizados para la comercialización. Todo estaba dentro de una mochila en una casa abandonada de Paraná.

Hallaron droga, balas y dinero en efectivo en una casa abandonada en Paraná. El hallazgo se produjo este martes por la tarde y todos los elementos, que estaban dentro de una mochila, fueron secuestrados.

El hallazgo se produjo este martes por la tarde, cuando personal de la Comisaría 4° llevaba a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Pringles, tras una denuncia por amenazas calificadas.

Durante el procedimiento, “se recibió información sobre movimientos sospechosos en el área, lo que llevó a los funcionarios a rodear el lugar”, precisaron en el reporte policial.

Por este motivo, se revisó una vivienda deshabitada en calle 3 de Febrero, donde hallaron la mochila que contenía dosis de clorhidrato de cocaína, cartuchos de armas de fuego y $3.021.000 en efectivo.

También encontraron un teléfono celular y una balanza de precisión, que fueron incautados y puestos a disposición de la fiscalía de turno.

