La municipalidad reitera respetar los horarios para sacar los residuos en la zona centro

La Municipalidad recuerda a la ciudadanía que el horario para sacar residuos domiciliarios es de 19 a 22 hs. Ante esto se solicita la colaboración de los vecinos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener limpia la ciudad.

Las acciones se enmarcan en el plan de gestión que se impulsa desde el Gobierno Municipal hacia una ciudad sostenible apelando a la solidaridad y el compromiso de los vecinos. La aplicación del esquema de recolección de residuos en horarios nocturnos en zona centro, se implementó con el objetivo de optimizar la tarea, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad en horarios de mayor afluencia vehicular.

En ese sentido, se recuerda que los vecinos que habiten en el cuadrante comprendido por Avenida Ramírez, bulevar Racedo, calle Patagonia y zona del Parque Urquiza y la costanera, deben retirar los residuos domiciliarios en el horario de 19 a 22 horas, todos los días.

Es importante recordar que en los contenedores distribuidos por cada cuadra solo se deben depositar residuos domiciliarios de pequeño porte. En tanto, se encuentra prohibido depositar escombros, restos de podas y elementos que dañen las estructuras de los contenedores.