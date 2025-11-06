No hay atención en bancos por el Día del Bancario

Este jueves se celebra el Día del Bancario, fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924. No habrá atención al público, aunque se podrá operar por canales digitales.

Según lo establece el convenio colectivo, esta fecha se rige bajo las mismas condiciones que un feriado nacional, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y no habrá atención presencial al público.

La creación de este día respondió a una necesidad histórica de los empleados bancarios, que a comienzos del siglo XX enfrentaban jornadas laborales de hasta 12 horas diarias. Desde entonces, la conmemoración se consolidó como un símbolo de organización sindical y de conquista de derechos laborales.

Este año, además del feriado, los trabajadores del sector recibirán un bono especial que asciende a $1.708.032,46, en reconocimiento a la actividad desempeñada durante el año.

Qué operaciones no podrán realizarse

Durante la jornada del jueves 6, los bancos estarán cerrados en todo el país, sin atención al público ni operaciones presenciales.

No se podrán realizar depósitos ni extracciones por ventanilla, aperturas o cierres de cuentas, solicitudes de crédito ni trámites administrativos.

Tampoco habrá actividad en los mercados financieros y de divisas, por lo que no se concretarán operaciones de compra o venta de dólares, acciones o bonos, publicó Elonce.

Canales digitales disponibles

A pesar del cierre de las sucursales, los canales electrónicos seguirán operativos. Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad para extracciones, depósitos y consultas, mientras que el Home Banking y las aplicaciones móviles estarán habilitados para realizar transferencias, pagos de servicios e impuestos, así como para consultar saldos y movimientos.

Las transferencias inmediatas podrán efectuarse, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, al igual que los cheques y pagos programados que coincidan con el feriado.

Aumento salarial para noviembre

En noviembre de 2025, los empleados bancarios recibirán una actualización salarial del 2,1%, en el marco del acuerdo paritario alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras del sector financiero.

El incremento, calculado según el índice de inflación del INDEC de octubre, llevará el salario básico del trabajador bancario a $1.915.983, monto al que se sumará la Participación Ganancias (ROE).

De esta manera, el Día del Bancario no solo marca una jornada de descanso y reconocimiento histórico, sino también una nueva actualización en los ingresos del sector financiero argentino.