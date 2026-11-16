El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el primer congreso provincial de centros de estudiantes, una iniciativa que reunió a 400 estudiantes secundarios entrerrianos para promover la participación, el debate y la formulación de propuestas. «Cuanto más se estudia, más posibilidades hay de ser libres», afirmó el mandatario en ese marco. También se entregaron aportes económicos del programa provincial La juventud en el centro 2026.

El encuentro, titulado Entre Jóvenes, fue organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través de un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Dirección de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, constituyendo una primera experiencia de estas características en la provincia. La jornada congregó a 400 representantes de escuelas secundarias de diversos puntos del territorio provincial junto a docentes acompañantes, configurando una instancia de diálogo institucional directa entre la juventud y las autoridades gubernamentales.

Durante el acto de apertura, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y el titular del CGE, Carlos Cuenca, el gobernador destacó la iniciativa de los jóvenes por involucrarse activamente en la vida comunitaria y subrayó el rol esencial que cumplen los centros de estudiantes como primera instancia de formación cívica y participación social. Instó luego a los estudiantes a liderar el debate sobre la modernización del sistema educativo provincial. «Nadie mejor que ustedes nos puede indicar, iluminar, sobre cuáles son los cambios que tenemos que hacer para que sientan que la escuela secundaria es de provecho, que les sirve para la vida», indicó.

En ese sentido, el mandatario remarcó la necesidad de encarar transformaciones de fondo en la enseñanza secundaria para adaptar las aulas a las exigencias contemporáneas. Sostuvo así que es necesario «animarnos a hacer cambios en la currícula, en la forma de aprender, en la forma de enseñar». Contrapuso en ese marco, los avances tecnológicos globales con la persistencia de esquemas tradicionales de aprendizaje, manifestando que «si alguien de la época de Urquiza viene acá al día de hoy, se asustaría por los aviones, los autos, la tecnología, la inteligencia artificial. Pero lamentablemente hay un lugar donde se sentiría muy cómodo, en las aulas de las escuelas de nuestro país, porque no cambiaron, no se adaptaron».

Al profundizar sobre el sentido del esfuerzo formativo, Frigerio ratificó el compromiso gubernamental con la continuidad pedagógica y el desarrollo personal de las juventudes. «Cuanto más uno estudia, más posibilidades tiene de ser libre, de autodeterminar qué quiere y qué va a hacer con su vida», subrayó. Finalmente, dirigiéndose a los jóvenes delegados, expresó: «Ojalá que de este ámbito surjan muchos dirigentes de la política en el futuro. Los necesitamos».

Debates y aportes

A lo largo de la jornada, los 400 delegados secundarios trabajaron en comisiones temáticas abocadas al análisis y debate de cuestiones centrales para la vida escolar y comunitaria. Entre los principales ejes abordados se destacaron la participación estudiantil y la reforma de la ley provincial de Centros de Estudiantes, la articulación de la escuela secundaria con el mundo laboral, y el uso de la Inteligencia Artificial en los procesos de aprendizaje. Asimismo, se trataron problemáticas vinculadas con consumos digitales, ciberbullying, ausentismo escolar, Educación Sexual Integral (ESI), salud mental y prevención del suicidio. En el espacio denominado Jóvenes que inspiran, se expusieron además experiencias destacadas de estudiantes entrerrianos.

Además, se realizó la entrega formal de aportes económicos a siete centros de estudiantes beneficiarios del programa provincial La juventud en el centro 2026. Esta iniciativa contempla la asignación de aportes no reintegrables de hasta un millón de pesos por institución, orientados a financiar proyectos con impacto sociocomunitario positivo que fortalezcan el trabajo de las organizaciones estudiantiles y beneficien a sus comunidades educativas.