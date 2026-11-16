La Municipalidad de Paraná impulsa el programa que acerca alimentos a precios accesibles a distintos sectores de la ciudad, favoreciendo el ahorro familiar, el consumo local y la comercialización directa. Esta semana, la propuesta llegará a los barrios CGT y San Francisco Javier, y a la plaza Sáenz Peña, de 9 a 12:30.
La Feria en tu Barrio continúa recorriendo Paraná con una propuesta que facilita las compras cotidianas de las familias y genera nuevas oportunidades de comercialización para productores y emprendedores locales.
El miércoles, estará en la Comisión Vecinal barrio CGT, ubicada en Casiano Calderón y Coronel Domínguez, mientras que el jueves se trasladará a la Comisión Vecinal San Francisco Javier, en O’Higgins y Artigas. El sábado, la actividad tendrá lugar en plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. En las tres jornadas, la atención será de 9 a 12:30.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que “la iniciativa forma parte de las políticas que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero para fortalecer la economía local y acercar alternativas de consumo a los vecinos”.
En ese sentido, remarcó la importancia de sostener estos espacios de comercialización de cercanía, que permiten vincular a productores y consumidores, dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso a alimentos en distintos puntos de la ciudad.