La Municipalidad de Paraná impulsa el programa que acerca alimentos a precios accesibles a distintos sectores de la ciudad, favoreciendo el ahorro familiar, el consumo local y la comercialización directa. Esta semana, la propuesta llegará a los barrios CGT y San Francisco Javier, y a la plaza Sáenz Peña, de 9 a 12:30.

La Feria en tu Barrio continúa recorriendo Paraná con una propuesta que facilita las compras cotidianas de las familias y genera nuevas oportunidades de comercialización para productores y emprendedores locales.