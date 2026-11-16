Mediante un convenio con el Gobierno, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizara un estudio de los recursos minerales de la provincia. En ese marco, entregó el primer informe del estudio geoeconómico y caracterización de las sustancias minerales de la provincia.
El acuerdo con el Conicet fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. El trabajo está a cargo del Laboratorio de Geología de Llanuras, que pertenece al Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, dependiente de Conicet, el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); y se realiza en conjunto con la dirección de Desarrollo Minero. Mediante este estudio, se confeccionaron 10 entregables en total.
La segunda etapa empieza el 16 de noviembre y se extiende hasta el 16 de diciembre en los departamentos Paraná y Diamante. La primera campaña recorrerá la región oeste, desde Paraná hasta La Juanita, para evaluar limos, arcillas, arenas silíceas y cuarzosas, calizas y broza. En la zona de Paraná y Diamante también se estudiarán las arcillas y los limos con finalidad cerámica. Habrá levantamiento de perfiles, mapeo geológico, toma de muestras y seis perforaciones de 12 y 30 metros de profundidad, con un total de 126 metros.
En total, el estudio prevé 22 perforaciones y unas 100 muestras. Las muestras se analizarán en el Cicyttp y en otros laboratorios del país, como Cicterra, la Universidad Nacional de San Juan y el Lemit-cic. Allí se medirán sus propiedades físicas, su composición química y su mineralogía.
Siete recursos con potencial económico
El análisis de los antecedentes identifica siete recursos minerales no metalíferos con valor económico potencial:
- Arenas silíceas (Ibicuy, Diamante, Aldea Brasilera): tienen purezas de entre 97 por ciento y 99 por ciento y bajo contenido de hierro. Pueden usarse en la industria del vidrio, en filtros y como arena para fractura hidráulica (frac sand), que tiene demanda en Vaca Muerta.
- Yeso (Piedras Blancas, Hernandarias, La Paz): con purezas cercanas al 95 por ciento, apto para la industria del cemento y como corrector de suelos agrícolas.
- Calcáreos organógenos o conchillas (Victoria, Puerto Ruiz, Bajada Grande): sirven como fillers de alta blancura, suplemento cálcico para la avicultura y cal.
- Arcillas cerámicas (Paraná, Diamante, Victoria): para tejas, ladrillos y cerámica.
- Bentonitas (franja del Paraná): pueden usarse como aglomerante en la peletización de alimento balanceado avícola y reemplazar insumos que hoy se traen de otras provincias.
- Basaltos y broza (Concordia, Chajarí, departamento Paraná): áridos para rutas, sub-bases viales y balasto ferroviario.
- Cenizas volcánicas (Federal, Villaguay): una puzolana natural que puede usarse en la elaboración de cemento.