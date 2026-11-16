Mediante un convenio con el Gobierno, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizara un estudio de los recursos minerales de la provincia. En ese marco, entregó el primer informe del estudio geoeconómico y caracterización de las sustancias minerales de la provincia.

El acuerdo con el Conicet fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. El trabajo está a cargo del Laboratorio de Geología de Llanuras, que pertenece al Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, dependiente de Conicet, el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); y se realiza en conjunto con la dirección de Desarrollo Minero. Mediante este estudio, se confeccionaron 10 entregables en total.

La segunda etapa empieza el 16 de noviembre y se extiende hasta el 16 de diciembre en los departamentos Paraná y Diamante. La primera campaña recorrerá la región oeste, desde Paraná hasta La Juanita, para evaluar limos, arcillas, arenas silíceas y cuarzosas, calizas y broza. En la zona de Paraná y Diamante también se estudiarán las arcillas y los limos con finalidad cerámica. Habrá levantamiento de perfiles, mapeo geológico, toma de muestras y seis perforaciones de 12 y 30 metros de profundidad, con un total de 126 metros.

En total, el estudio prevé 22 perforaciones y unas 100 muestras. Las muestras se analizarán en el Cicyttp y en otros laboratorios del país, como Cicterra, la Universidad Nacional de San Juan y el Lemit-cic. Allí se medirán sus propiedades físicas, su composición química y su mineralogía.

Siete recursos con potencial económico

El análisis de los antecedentes identifica siete recursos minerales no metalíferos con valor económico potencial: