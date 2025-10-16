Concluyeron los trabajos de agua potable en la zona céntrica de Paraná

La intervención en la red contempló la interrupción de la circulación vehicular en la zona, pero el tránsito ya fue normalizado.

Concluyó la reparación de una cañería distribuidora del suministro de agua, en el tramo entre calles Paraguay y Bavio, que se había iniciado en las primeras horas de la mañana en Paraná.

La labor abarcó un transitorio corte total del tránsito vehicular en ese sector, durante un breve lapso del avance de los trabajos. Por lo tanto, el paso de los automóviles por calle Libertad ya se encuentra normalizado.

Asimismo, se informa que –tal como se había precisado– no fue necesario instrumentar ningún corte o restricción del abastecimiento de agua potable en esa área del casco céntrico.