Un estudiante fue atropellado en Paraná

Un chico de 14 años fue atropellado por un auto en la intersección de calles Pirán y Gutiérrez, en Paraná, cuando se dirigía al CEF Nº5 junto a sus compañeros.

Un menor de 14 años resultó lesionado este jueves por la mañana al ser atropellado por un automóvil en la intersección de calles Pirán y Gutiérrez, en la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió minutos antes de las 8, cuando un grupo de estudiantes del último año de la secundaria se dirigía a la clase de Educación Física en el Centro de Educación Física Nº5 “El Poli”, ubicado sobre calle Pirán 1592.

Según informaron testigos, “los estudiantes cruzaban la calle cuando uno de ellos, probablemente, fue impactado desde la parte frontal izquierda y parabrisas” del vehículo involucrado.

Asistencia inmediata y traslado al hospital

Tras el impacto, el adolescente permaneció consciente y recibió asistencia de los presentes. “El menor estaba consciente y sin lesiones mayores visibles, pero con golpes y raspones varios”, señalaron testigos.

Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios se hizo presente en el lugar y brindó las primeras atenciones hasta la llegada del servicio de Emergencias 107, cuyo equipo médico trasladó al herido al Hospital Materno Infantil San Roque para su evaluación y atención médica.

Hasta el momento, se desconocía la gravedad de las heridas sufridas por el joven, aunque se encontraba lúcido y en condiciones estables al momento del traslado.

Investigación del accidente

Personal policial de comisaría sexta trabajó en la zona para ordenar el tránsito y recabar información sobre las circunstancias del hecho.

El vehículo involucrado fue retenido para las pericias correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que deberá determinar la responsabilidad del conductor.

(elonce)