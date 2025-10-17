Concordia: el próximo lunes comienza la venta de entradas del Carnaval 2026

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia anuncia el inicio de la venta online de entradas para la Edición 2026 del Carnaval más pasional del país, siendo esta la primera vez que se hace con tanta anticipación.

La primera etapa de esta venta incluirá las tres primeras noches, reafirmando el compromiso de la organización en brindar al público una experiencia única, accesible y organizada desde el primer momento.

El Director Ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez destacó que, a partir del lunes 20 de octubre a las 11:00 hs, se podrán adquirir entradas para las Noches 1, 2 y 3, permitiendo que miles de espectadores “aseguren con tiempo su lugar para disfrutar de una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural argentino”, es lo que afirma la gacetilla municipal.

PUNTO DE PAGO HABILITADO

Sánchez indicó que la venta online a través de la página oficial del Carnaval (https://www.concordia.gob.ar/carnaval ), mantendrá la misma modalidad que la edición anterior. Se habilitará también como punto de pago presencial a Rentas de la Municipalidad.

En caso de optar por esta última opción, se recuerda que es necesario presentar el cupón de pago emitido previamente desde la página oficial del carnaval.

El Carnaval de Concordia continúa trabajando durante todo el año para ofrecer una edición 2026 inolvidable, llena de color, pasión y del talento incomparable de nuestras comparsas, orgullo y símbolo de identidad de toda la ciudad.

Con esta acción, el Ente Permanente de Carnaval sigue consolidando el crecimiento y la proyección nacional de una fiesta que late al ritmo del corazón de su gente.