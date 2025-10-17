Se realizará una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama

Será el lunes 20 de octubre, a las 16 hs, en la plaza Mujeres Entrerrianas. La actividad, organizada por la Municipalidad, está dirigida a toda la comunidad, en conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. La detección temprana “puede marcar la diferencia en el tratamiento y la recuperación, por lo que es crucial que las mujeres conozcan los métodos de autoexamen y la importancia de realizarse mamografías regularmente”, explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

La jornada será un espacio donde los ciudadanos podrán informarse sobre la enfermedad, realizar consultas con profesionales de la salud y acceder a materiales educativos que ayudarán a entender mejor el cáncer de mama y su prevención. También se realizarán actividades físicas y estará el grupo de música Alta Revolución.

Además, incluirá diversas actividades interactivas, como talleres sobre la importancia de hábitos saludables y charlas sobre el impacto emocional que puede tener el diagnóstico de cáncer de mama, tanto en las pacientes como en sus familias. La finalidad es crear un ambiente de apoyo y solidaridad, fomentando la unión de la comunidad en torno a esta causa.