Concordia informa un nuevo plan especial para regularizar deudas municipales

Desde la comuna anunciarion que ya está vigente el Plan Especial de Regularización de Deudas, destinado a que los contribuyentes puedan ponerse al día con importantes beneficios en los intereses resarcitorios. Estará vigente hasta el 30 de diciembre.

La medida busca ofrecer una oportunidad accesible y transparente para que los vecinos regularicen su situación y acompañen el desarrollo de la ciudad. El programa permite acceder a una reducción del 100% de los intereses para quienes cancelen su deuda al contado; también una reducción del 50% para quienes opten por un plan de hasta 3 cuotas.

Esta iniciativa alcanza a las deudas correspondientes a Tasa General Inmobiliaria (TGI), Contribución por Mejoras, Tasa de Servicios Sanitarios y Juzgado de Faltas. Estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025.

Desde la Dirección General de Rentas remarcaron que el objetivo del plan es facilitar la regularización, fortalecer la conciencia tributaria y evitar recargos o procesos judiciales, destacando que cada aporte de los vecinos se transforma en obras y servicios para los barrios.

“Cada ingreso que se produce, regresa a la comunidad en obras, infraestructura, mantenimiento y mejoras para todos los concordienses”, afirmó el Director de Rentas Fernando Marsicano.

Por otra parte, recordaron que los contribuyentes que cumplen con el pago de las tasas municipales y abonan la TGI dentro del primer vencimiento, tienen un 15% de descuento y participarán bimestralmente del Sorteo del Buen Contribuyente.