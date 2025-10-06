La Virgen del Rosario recorre Paraná: el mapa de la caravana

La imagen de la Virgen del Rosario recorrerá las calles de Paraná una vez más y desde el Arzobispado dieron a conocer el mapa con los lugares específicos de la caravana, donde los feligreses podrán saludarla.

La caravana saldrá a las 10 de la Catedral Metropolitana y llegará a las 16:30 a la parroquia San Miguel Arcángel. Luego, habrá una peregrinación de regreso a la Catedral y se celebrará la misa central.

Virgen del Rosario en Paraná: el mapa de la caravana