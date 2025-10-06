La Virgen del Rosario recorre Paraná: el mapa de la caravana

Dieron a conocer el mapa por donde estará la imagen de la Virgen este martes, día en que se celebra la festividad.
La imagen de la Virgen del Rosario recorrerá las calles de Paraná una vez más y desde el Arzobispado dieron a conocer el mapa con los lugares específicos de la caravana, donde los feligreses podrán saludarla.
La caravana saldrá a las 10 de la Catedral Metropolitana y llegará a las 16:30 a la parroquia San Miguel Arcángel. Luego, habrá una peregrinación de regreso a la Catedral y se celebrará la misa central.
Virgen del Rosario en Paraná: el mapa de la caravana