Continúa la búsqueda de Daiana: rastrillaron campos y allanaron una vivienda

Continúa la intensa búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven desaparecida en Gobernador Mansilla. Este lunes se rastrilló una zona rural y se allanó otra vivienda, pero no hubo resultado.

La búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años desaparecida desde el viernes en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, continuó este lunes con un amplio operativo de rastrillaje en la zona donde se había encontrado su vehículo. Pese al despliegue de efectivos policiales, bomberos y equipos especializados, la jornada concluyó sin resultados positivos.

Rastrillaje en zona rural

Desde las primeras horas de la mañana, personal policial, brigadas K9, bomberos voluntarios y operadores de drones concentraron los esfuerzos en un área rural ubicada detrás del hospital local y el cementerio. Según se informó, los trabajos se enfocaron especialmente en un pequeño monte y en un arroyo que atraviesa el lugar, en campos con siembra y sectores de difícil acceso. Los perros rastreadores y los dispositivos aéreos no detectaron señales que aportaran nuevos indicios sobre el paradero de la joven, consignó Radio Integral.

En horas de la tarde-noche, se realizó un nuevo allanamiento en otro punto de la localidad, bajo directivas de la fiscalía interviniente. El procedimiento se suma a las medidas dispuestas en días anteriores, que incluyen la detención de un hombre que había ofrecido resistencia cuando se allanó su vivienda el domingo por la noche.

Si bien la policía no confirmó oficialmente el vínculo entre el detenido y Mendieta, distintas fuentes señalaron que ambos mantenían una relación. “No se descarta ninguna hipótesis”, aseguraron desde la fuerza, que mantiene el hermetismo sobre el avance de la investigación.

El hallazgo del vehículo

Cabe recordar que el auto de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, fue hallado el domingo alrededor de las 4 de la madrugada. Estaba abandonado en un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla. Desde ese momento, se activó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de equipos especializados de la Policía de Entre Ríos.

La búsqueda continúa

El operativo se extendió a lo largo del departamento Tala y en localidades cercanas, con la coordinación de la fiscalía, unidades especiales, drones de alta tecnología, canes rastreadores y personal de diversas departamentales. Hasta el momento, no se han registrado resultados concluyentes, pero las tareas continuarán durante las próximas horas.