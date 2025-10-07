Se incendió un colectivo en Paraná

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Selva de Montiel y Ejército Argentino. El colectivo, perteneciente a una institución para personas con discapacidad, se prendió fuego en la parte trasera.

Un colectivo se prendió fuego en plena vía pública, en la intersección de Selva de Montiel y Ejército Argentino. El incendio se originó en la parte trasera del vehículo y fue rápidamente sofocado por Bomberos Zapadores, que evitaron que las llamas se extendieran.

El rodado pertenece a la institución “Aprendiendo a Ser”, dedicada al traslado de personas con discapacidad. En el momento del siniestro, el vehículo se encontraba realizando su recorrido habitual por la zona oeste de la ciudad.

De acuerdo con el relato de vecinos, el fuego comenzó luego de una fuerte explosión. Uno de ellos contó a Elonce que “se escuchó una gran explosión seguida de las llamas”,.

Por su parte, el chofer del colectivo relató a este medio que el foco ígneo se desató justo cuando el vehículo se detenía a recoger a un pasajero. “La parte eléctrica se prendió fuego justo cuando paraba a juntar a un chico y ahí fue cuando sentí una explosión. Iba con dos chicos y, afortunadamente, logramos salir a tiempo”, explicó.

Personal de Bomberos Zapadores de Paraná llegó rápidamente al lugar y logró controlar el incendio, que afectó especialmente la parte trasera del colectivo. Si bien las pérdidas materiales fueron importantes, no hubo personas heridas.