Desde marzo se optimizan los recorridos líneas del transporte urbano

Las líneas A, B, C, D, L, M y P tendrán modificaciones en sus trayectos por la ciudad. La medida se da en el marco de un trabajo conjunto entre el municipio y vecinales. Comenzarán a regir desde el 1° de marzo.

En pos de mejorar la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, desde el domingo 1° de marzo se modificarán recorridos de algunas líneas.

Modificaciones

– Línea A: Se modifican 2 cuadras en San Agustín para acercar la línea a las escuelas.

– Línea B: Se realizan modificaciones para acercar a los atractores de la nueva sede de UADER, Barrio Procrear y Hospital de la Baxada, por Sarobe y Espejo.

– Línea C: Se recupera el trayecto de calle Almafuerte desde Blas Parera hasta Ramírez.

– Línea D: Se modifican 2 cuadras desde Ambrosetti a Antonio Crespo.

– Línea L: Se amplía el recorrido desde calle Colón por La Rioja hasta Echagüe, empalmando luego con Ramirez. Acercando la Línea al Hospital del Niño, UNER, y Hospital San Martín. Asimismo se acerca la línea hasta barrio Yatay incorporando los pedidos de instituciones escolares de La Florida.

– Línea M: Se amplía el recorrido incorporando el viejo trayecto de la línea 3, conectando zona centro, Hospital de la Baxada con Guacho Rivero y Anacleto respetando el viejo recorrido en ese tramo de la ex-línea.

– Línea P: Se incorporan dos ramales P1- P2 En uno de ellos recuperamos el trayecto de Zanni – Almafuerte y Gualeguaychú. En el otro abarca Newbery – Zanni hasta el Hospital de la Baxada.

El resto de las líneas no sufren modificaciones momentáneamente.

Así quedan los nuevos recorridos de las líneas A – B – C – D – L – M – P:

LÍNEA A: B° EMPLEADOS DE COMERCIO – CENTRO

Ida: Colectora – Juan B. Justo – Gral. Artigas – Crisólogo Larralde – Av. Ramírez – Juan Báez – M. Lebensohn – Pablo Crausaz – Av. de las Américas – El Paracao – Gral. Alvarado – Eva Duarte de Perón – Mons. D ́Andrea – Vicente Quesada – Gutiérrez – Selva de Montiel – Gral. Galán – Los Jacarandaes – Casiano Calderón – Acebal – F. Ameghino – República de Siria – Romina Iturain – Av. Larramendi – Laprida – Gaboto – Cervantes – Santa Fe.

Regreso: Laprida – Av. Larramendi – Romina Iturain – República de Siria – F. Ameghino – Acebal – Don Segundo Sombra – Los Ceibos- Gral. Galán – Selva de Montiel – Luis Palma – Vicente Quesada – Mons. D ́Andrea – Eva Duarte de Perón – Gral. Alvarado – El Paracao – Av. de las Américas – M. Lebensohn – Juan Báez – Av. Ramírez – Crisólogo Larralde – Gral. Artigas.

LÍNEA B: B° CAPIBÁ – CENTRO

Ida: Lisandro de la Torre – Av. Zanni – Crisólogo Larralde – División de los Andes – Provincias Unidas – Av. Francisco Ramírez – Gral. Sarobe – Gral. Geronimo Espejo – El Paracao – Av. de las Américas – Pronunciamiento – Av. Ejército – Monte Caseros – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Garay.

Regreso: Córdoba – Libertad – Paraguay – Pellegrini – Bv. Perette – Av. Ejército – Pronunciamiento – Av. de las Américas – El Paracao – Gral. Geronimo Espejo – Gral. Sarobe – Provincias Unidas – División de los Andes – Crisólogo Larralde – Av. Zanni – Lisandro de la Torre.

LÍNEA C

C1 – B° 300 VIVIENDAS – CENTRO

Ida: B° 300 Viviendas – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya – Del Poncho – De la Yerra – Francia – Gdor. Maya – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. López Jordán – Francia – Av. Blas Parera – Av. Almafuerte – Av. Ramírez – La Paz – Santa Fe.

Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Ida: B° 300 Viviendas – – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya; en 4 oportunidades.

Regreso: Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – Av. Almafuerte – Av. Blas Parera – Francia – Gdor. López Jordán – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. Maya – Francia – De la Yerra – Del Poncho – Gdor. Maya – Av. Don Bosco – B° 300 Viviendas.

Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Gdor. Maya – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya; en 4 oportunidades.

C2 – B° 300 VIVIENDAS – PARQUE INDUSTRIAL – CENTRO

Ida: B° 300 Viviendas – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya – Del Poncho – De la Yerra – Francia – Gdor. Maya -Antonio Salellas – Valentin Torra – Art. Walter Grand – Hernandarias – Antonio Salellas – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. López Jordán – Francia – Av. Blas Parera – Av. Almafuerte – Av. Ramírez – La Paz – Santa Fe.

Regreso: Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – Av. Almafuerte – Av. Blas Parera – Francia – Gdor. López Jordán – Av. Almafuerte -Jorge Luis Borges -Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. Maya – Francia – De la Yerra – Del Poncho – Gdor. Maya – Av. Don Bosco – B° 300 Viviendas.

LÍNEA D: B° POLICIAL – TOMA NUEVA

Ida: Alfonsina Storni – Francia – Gdor. López Jordán – Río Gualeguay – Celia Torrá- Hoffman – Gdor. Manuel Crespo – Av. Churruarín – 3 de Febrero – Av. Almafuerte – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Malvinas – San Lorenzo – Salta – Güemes – Av. Laurencena – Av. Ramírez – Bravard – Soler – Ambrosetti – Rondeau – Antonioo Crespo – Blas Parera – Jozami.

Recorrido verano Toma Vieja: Blas Parera – Toma Vieja.

Regreso: Rondeau – C. Darwin – Blas Parera – Gdor. Uranga – Rondeau – Ambrosetti – Soler – Du Graty – Av. Ramírez – Av. Laurencena – Güemes – Bv. Moreno – Córdoba – Libertad – España – 25 de Mayo – Echagüe – Av. Churruarín – Gdor. Manuel Crespo – Marchese – Celia Torrá – Río Gualeguay – Gdor. López Jordán – Lola Mora – Alfonsina Storni.

Recorrido verano Toma Vieja: Toma Vieja – Blas Parera – Gdor. Uranga.

LÍNEA L

L1 – B° 500 VIVIENDAS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY

Ida: José María Paz – Padre Pascual Uva – Selva de Montiel – Juan Báez – Gral. Espejo – Gral. Alvarado – Pirán – Gutiérrez – Virasoro – Gral. Galán – Casiano Calderón – Cnel. Caminos – Santos Vega – Florencio Sánchez – Selva de Montiel – Ituzaingó – Florencio Sánchez – Paraguay – Courreges – España – Italia – Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – La Rioja – Arturo Illia – 25 de Mayo Gral. Pascual Echagüe-Av. Ramírez – Av. Don Bosco.

Regreso: Av. Don Bosco – 3 de Febrero – Perez Colman – F. Soler – Fraternidad – Nogoyá – Juan de Garay – Córdoba – Libertad – Montevideo – Diamante – Florencio Sánchez – Ituzaingó – Selva de Montiel – Segundo Sombra – Florencio Sánchez – Santos Vega – José María Paz – Gutiérrez – Av. Ejército – Gral. Alvarado – Gral. Espejo – Juan Báez – Selva de Montiel – Padre Pascual Uva – José María.

L2 – B° LOS BERROS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY

Ida: Padre Pascual Uva – Lebensohn – Pablo Crausaz – Gral. Espejo – Gral. Alvarado – Pirán – Gutiérrez – Virasoro – Gral. Galán – Casiano Calderón – Cnel. Caminos – Santos Vega – Florencio Sánchez – Selva de Montiel – Ituzaingó – Florencio Sánchez – Paraguay – Courreges – España – Italia – Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – La Rioja – Arturo Illia – 25 de Mayo – Echagüe – Av. Ramírez – Av. Don Bosco.

Regreso: Av. Don Bosco – 3 de Febrero – Perez Colman – F. Soler – Fraternidad – Nogoyá – Juan de Garay – Córdoba – Libertad – Montevideo – Diamante – Florencio Sánchez – Ituzaingó – Selva de Montiel – Segundo Sombra – Florencio Sánchez – Santos Vega – José María Paz – Gutiérrez – Av. Ejército – Gral. Alvarado – Gral. Espejo – Pablo Crausaz – Lebensohn – Padre Pascual Uva.

LÍNEA M: B° PARQUE MAYOR – CENTRO – GAUCHO RIVERO

Ida: Villa Hernandarias – Las Garzas – Villa Seguí – Av. Zanni – Av. Newbery – División de los Andes – Miguel David – Av. Ramírez – Jauretche – Alejo Peyret – Edmundo de Amicis – Av. de las Américas – Bv. Racedo – Gral. Belgrano – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Laprida – Córdoba – Libertad- Paraguay – Pellegrini – Pronunciamiento – Av. Ejercito – Gutiérrez – Vicente Quesada – Luis Palma.

Regreso:Luis Palma – Los Chanas – Gral. Galan – Selva de Montiel- Luis Palma – Vicente Quesada – Monseñor D Andrea -Eva Duarte de Perón – Gral. Alvarado – Av. Ejército – Monte Caseros – Enrique Carbó – Pascual Palma – Maipú – Cura Álvarez – Bv. Racedo – Toribio Ortiz – Alejo Peyret – Av. Ramírez – Miguel David – División de los Andes – Av. Newbery – Av. Zanni – Villa Seguí – Las Garzas – Villa Hernandarias.

LINEA P

P1 – AEROPUERTO – CENTRO – HOSPITAL DE LA BAXADA

Ida: Aeropuerto – Salvador Caputto – Av. Jorge Newbery – Av. Zanni – O ́ Higgins – Leonidas Echagüe – Provincias Unidas – El Paracao – Gral. Espejo.

Regreso: Gral espejo – Gral. Alvarado – El Paracao – Provincias Unidas – Leonidas Echagüe – O ́Higgins – Av. Zanni – Av. Jorge Newbery – Salvador Caputto – Aeropuerto.

P2 – AEROPUERTO – PLAZA ALBERDI

Ida: Aeropuerto – Salvador Caputto – Gdor. Tibiletti – Soldado – Bordón – Hernandarias – Gdor. Parera – Dr. Medus – Gdor. Mihura – Gdor. Tibiletti – Av. Zanni – Av. Almafuerte – Gualeguaychú – Gral. Manuel Belgrano – Gral. Urquiza.

Regreso: Gral. Urquiza – Pascual Palma – Gral. Pascual Echagüe – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – A. Almafuerte – Av. Zanni – Gdor. Tibiletti – Gdor. Mihura – Dr. Medus – Gdor. Parera – Hernandarias – Soldado Bordón – Gdor. Tibiletti – Salvador Caputto – Aeropuerto.