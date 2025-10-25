Desesperada búsqueda de una mujer en Paraná: desapareció hace 4 días

Su nombres es Gabriela Orrantia y tiene 40 años. Piden difusión urgente para poder dar con su paradero, ya que no tienen noticias de ella.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Gabriela Orrantia, de 40 años; quien el miércoles pasado, se habría retirado de su domicilio (jurisdicción de Comisaría Tercera) de Paraná, en horas de la noche.

Dicha persona vestía un pantalón gris, buzo negro, zapatillas deportivas rosadas. Características físicas: tez morena, de ojos color marrón, cabello negro largo pasando los hombros con ondas y contextura robusta.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Comisaria Tercera 0343 420-6223 .