Rige un alerta amarillo y naranja en distintas zonas de la provincia. Se esperan hasta 100 milímetros de lluvias acumuladas.

Este viernes llegaron las lluvias a Entre Ríos en horas de la madrugada, tal como estaba anunciado. El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- incluso informa que el alerta por tormentas se extiende hasta el sábado de madrugada.

De acuerdo al pronóstico este viernes permanecerá muy inestable, con lluvias y tormentas en toda la provincia. Rigen dos alertas: amarillo y naranja, según el nivel de intensidad previsto en distintas zonas del territorio entrerriano.

Este fenómeno provocó un suave alivio en las temperaturas. Tras registrarse un jueves con máximas cercanas a los 32 grados, se anuncia para hoy y el fin de semana máximas cercanas a los 23 grados.

Por otra parte, se espera una mejora de las condiciones del tiempo a partir de este sábado por la tarde. La nubosidad irá disminuyendo gradualmente, con ayuda del viento sur. Para el domingo ya no hay anuncios de precipitaciones.

Alerta amarillo

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta naranja

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.