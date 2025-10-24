El Registro Civil habilitará un horario especial el domingo para retirar DNI pendientes

El director del Registro Civil, José Luciano Fettolini, explicó cómo proceder si el DNI no llegó al domicilio antes de las elecciones legislativas. Confirmó que el organismo atenderá el domingo de 9 a 13 en Paraná y cabeceras departamentales para la entrega de documentos pendientes.

De cara a las elecciones legislativas de este domingo, el director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, José Luciano Fettolini, brindó detalles sobre el procedimiento de entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en la provincia.

“El ciudadano recibe el DNI en su domicilio. El correo, con su logística propia, lo distribuye al domicilio del titular del documento”, explicó. Sin embargo, aclaró que cuando el cartero no puede realizar la entrega, el ejemplar “se deposita en la oficina del Registro Civil donde fue confeccionado”.

En esos casos, el titular deberá retirar el documento personalmente, presentando la constancia del inicio del trámite. “El documento queda en la oficina donde se hizo el trámite, a disposición del ciudadano”, agregó Fettolini.

Operativo especial por las elecciones legislativas

Con motivo de los comicios del domingo, el Registro Civil de Paraná y las cabeceras departamentales trabajarán con un horario especial. “Está estipulado que el horario de atención en el Registro Civil en Paraná sea de 9 a 13, para los ciudadanos que iniciaron el trámite hasta 20 días hábiles antes de la fecha electoral y aún no hayan recibido su DNI”, informó el funcionario.

Fettolini recomendó a los vecinos verificar el estado de su documento antes del fin de semana. “Le pedimos al ciudadano que no sepa dónde está su DNI, que se acerque a las oficinas del Registro Civil donde inició su trámite, de 7.30 a 12.30, para averiguar si el documento se encuentra en la sede central”, precisó.

Oficinas habilitadas

El Registro Civil confirmó que además de la sede central en Paraná, estarán abiertas los Centro de Documentación Rápida (CDR) de Escuela Hogar, San Agustín, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

“Como siempre, el registro tiene mucho movimiento, con muchos trámites y entregas. Trabajamos con normalidad y pedimos a los ciudadanos que se acerquen con tiempo”, expresó Fettolini.

Custodia y validez de los documentos

El director también recordó que los DNI de menores y mayores están mezclados en los sobres de entrega, por lo que el personal no puede abrirlos para determinar cuántos están pendientes de retiro.

“El Registro Civil tiene los DNI en custodia durante un año y luego los devuelve al Registro Nacional para su destrucción”, explicó Fettolini.

En cuanto a la validez de los ejemplares para sufragar, el funcionario aclaró: “Todos los formatos de DNI son válidos para votar. Incluso si el ciudadano tiene un ejemplar posterior al que figura en el padrón, puede votar con el más reciente”.