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El Municipio continúa con los operativos de castraciones y vacunación antirrábica

Estará en siete barrios de la ciudad durante abril y comienzos de mayo, con servicios de castración, vacunación antirrábica y desparasitación. Se priorizará la atención de vecinos de cada zona. El objetivo es promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos.

La Municipalidad informó el cronograma de operativos territoriales de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que se desarrollarán durante abril en distintos barrios de la ciudad.

Las actividades comenzarán los días 6, 7, 8 y 9 en barrio Mariano Moreno, en la intersección de Monseñor Dobler y Lavalleja.

Luego continuarán el 13, 14 y 15 en la vecinal Güiraldes, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en Junín y Las Piedras.

El 16 y 17 el operativo se trasladará a la vecinal Villa Sarmiento, en la zona de Soler y Don Bosco.

En tanto, el 20 y 21 se realizará en la vecinal 4 de Junio, en Francia al 3300 (placita).

Del 22 al 24, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Villa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso.

Posteriormente, el 27 y 28 el servicio llegará a barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra.

Finalmente, el cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: el 30 de abril y 4 y 5 de mayo en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret.

Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y buscan garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas, además de contribuir al control de la población de perros y gatos. Además, indicaron que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas. Se recomienda concurrir con las mascotas con correa o en transportadora, según corresponda.

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