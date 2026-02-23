Iprodi presentó el programa «Generación T» ante el CGE

El titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez, mantuvo una primera reunión con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, con el objetivo de presentar el programa «Generación T» y analizar la factibilidad de su aplicación en la provincia.

Generación T es un programa de formación tecnológica dirigido específicamente a personas con discapacidad, que busca articular educación y empleabilidad a través de un trayecto formativo en tecnología informática con enfoque inclusivo. La propuesta aspira a eliminar barreras de acceso al aprendizaje tecnológico y mejorar las posibilidades de inserción en un sector con creciente demanda laboral.

Este proyecto ya fue probado en una primera experiencia piloto, en el 2025 mediante la asignación de vacantes y la realización de una capacitación virtual inclusiva para jóvenes con discapacidad, marcando un antecedente de trabajo conjunto entre IPRODI y organizaciones vinculadas al ámbito tecnológico.

Durante la reunión, Vélez explicó que el programa contempla un esquema de formación 100% virtual con metodología de «aprender haciendo», encuentros sincrónicos y asincrónicos, acompañamiento personalizado y evaluación continua para garantizar la participación plena de cada estudiante.

La propuesta está orientada a personas con discapacidad interesadas en adquirir conocimientos aplicables a la vida cotidiana, entornos digitales, administrativos y procesos de formación y empleo. Entre sus objetivos se destacan:

Promover la autonomía en entornos digitales y laborales.

Brindar formación tecnológica inclusiva con herramientas aplicables al empleo.

Fomentar prácticas de inclusión laboral con el sector público y privado.

Fortalecer la articulación con municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Desde IPRODI destacaron que el diálogo con el CGE forma parte de una agenda orientada a ampliar las oportunidades educativas inclusivas en la provincia, consolidando políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

La reunión constituyó un primer paso para evaluar la viabilidad técnica y pedagógica del programa en el sistema educativo provincial.