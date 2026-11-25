La empresa de energía provincial, Enersa, ejecuta tareas de poda sobre las redes de media tensión del acceso a Banco Pelay y el camino a Paso Vera para evitar el contacto de la vegetación con las instalaciones. Las intervenciones buscan reducir riesgos eléctricos, prevenir incendios y preservar la confiabilidad del suministro en dos sectores turísticos de Concepción del Uruguay.

El mantenimiento permite proteger a las personas y disminuir la posibilidad de fallas en el tendido. Estas acciones adquieren especial importancia ante la temporada estival, cuando ambos destinos reciben una mayor afluencia de vecinos y turistas, con una intensa actividad recreativa que requiere condiciones adecuadas de abastecimiento.

Las labores comprenden el despeje debajo de la línea de 13,2 kilovoltios y el recorte de ramas cercanas que puedan interferir con su funcionamiento. La franja de intervención alcanza hasta tres metros a cada lado del eje de la red.

La planificación contempla un tratamiento diferenciado: procura minimizar el impacto sobre las especies autóctonas y prevé la extracción de ejemplares invasores que afectan la traza, como la acacia negra o chauchero (Gleditsia triacanthos).

Con esta prevención, Enersa prepara la infraestructura para acompañar la actividad turística y recreativa de la ciudad, priorizando la seguridad en la vía pública y la continuidad de un servicio esencial.