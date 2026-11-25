El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Destacamento Policial Ribera del Paraná, en la ciudad de Paraná. La dependencia está ubicada en inmediaciones de calle Ambrosetti Nº 295, en la sede El Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE).

«Un destacamento es un lugar muy importante donde hacía mucha falta esta respuesta rápida de la policía. Tiene que ver con escuchar a la gente, con la cercanía de la policía con los vecinos, con un reclamo de mucho tiempo», subrayó Frigerio.

En el acto acompañaron al gobernador, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

En este marco, el mandatario destacó que uno de los móviles que utilizarán «fue recuperado del delito y ahora está a disposición para cuidar a los vecinos. La presencia policial ya amedrentó a una de las bandas que había en el barrio. O sea, la gente ya empieza a vivir más tranquila». Asimismo, indicó que este tipo de destacamentos son «una respuesta rápida que la vamos a seguir trasladando a otros lugares de la provincia». «Acá hay presencia del Estado municipal, el Estado provincial y también de una organización como el Club Estudiantes, de tanta trayectoria en la ciudad», concluyó Frigerio.

Por su parte, el ministro Roncaglia remarcó el trabajo articulado entre provincia, municipio y entidades: «Fue la conjunción entre lo público que es el Estado y lo privado, que fue el Club Estudiantes. La seguridad no es para el Club Estudiantes, la seguridad es para el barrio. El club tuvo la gentileza de cedernos este espacio físico, lo cedió a la Policía de Entre Ríos y donaron el contenedor, que sirve en bien de la comunidad».

También estuvieron presentes el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el secretario Legal y Técnico, Esteban Vítor; el titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; los diputados provinciales Carolina Streitenberger, Juan Rossi y Jorge Maier; el presidente del CAE, Emilio Fouces; funcionarios municipales y concejales de la ciudad, entre otros.

A su vez, el viceintendente Cáceres recalcó que el espacio «hoy es una realidad» que beneficia a la comunidad y el presidente del CAE, Emilio Fouces, recordó que «los más beneficiados son los vecinos. Crecimos en esta zona y agradecemos que en tan poco tiempo, tanto la provincia como el municipio, nos han devuelto un lugar hermoso para la ciudad».

El nuevo destacamento está ubicado en el límite jurisdiccional de las comisarías octava y decimocuarta. Depende de la Sección Cuerpo y Guardia de la Jefatura Departamental Paraná. Su estructura estará integrada por dos oficiales superiores, que cumplirán funciones de jefe y segundo jefe, y seis funcionarios policiales.

Para las tareas preventivas tendrá asignado dos móviles policiales. La dependencia desarrollará recorridas, vigilancia y atención de requerimientos, con el objetivo de brindar una respuesta más inmediata ante distintas situaciones. El área de cobertura comprende los barrios Thompson y Villa Almendral, barrio Túnel, Ciudad Perdida y Morro, además de sus inmediaciones.