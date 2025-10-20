El Banco Central firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por US$20.000 millones

El BCRA oficializó un acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para reforzar las reservas internacionales y estabilizar el mercado cambiario. El convenio busca preservar los precios y promover un crecimiento económico sostenible.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) firmó un acuerdo de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de hasta u$s20.000 millones, con el objetivo de reforzar las reservas internacionales y brindar mayor estabilidad al mercado cambiario.

Según informó la autoridad monetaria, el convenio busca contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, con foco en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible.

Acuerdo de swap de monedas

El entendimiento entre ambos organismos contempla la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, que permitirán al BCRA ampliar su margen de maniobra en materia de política monetaria y cambiaria.

Estas herramientas, explicaron desde el Central, fortalecerán la liquidez de las reservas internacionales y complementarán los instrumentos ya disponibles en el marco de su Carta Orgánica.

Desde el BCRA destacaron que el acuerdo “forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad cambiaria o financiera”.

El anuncio se produce en un contexto de alta demanda de cobertura cambiaria y de creciente volatilidad en los mercados locales, en la antesala de las elecciones generales del 26 de octubre.

Qué es un swap de monedas

Un swap de monedas o currency swap, es un acuerdo financiero entre dos bancos centrales para intercambiar una cantidad de determinada de una moneda por otra, con el compromiso de revertir la operación en el futuro.

Inicialmente, los swap funcionan para aumentar las reservas brutas y no impacta en las netas, que son las reservas que el BCRA tiene de libre disponibilidad para usar.

Sin embargo, un país puede solicitar la activación del swap que lo habilita a usar cierta cantidad de divisas para realizar operaciones, como pagar deudas. En este caso, una vez finalizado el acuerdo, el banco que solicitó la activación deberá devolver a su par la cantidad de dinero utilizado más un interés. Funciona como una suerte de «préstamo».